Revolut intende lanciare quattro fondi basati sulla blockchain per offrire investimenti frazionari in mercati illiquidi. Il progetto è stato illustrato dal presidente Martin Gilbert durante la conferenza Breakpoint , organizzata da Solana a Londra.

Secondo quanto spiegato da Gilbert, la tecnologia dovrebbe consentire di suddividere fondi concentrati su asset poco liquidi in quote più facilmente negoziabili. «Se in futuro vorrete acquistare un fondo di private equity su Revolut, quando lanceremo questi fondi, potrete acquistarli in quote frazionarie», ha dichiarato.

La società dichiara di avere oltre 80 milioni di clienti nel mondo. A luglio aveva già introdotto una piattaforma per i mercati privati , rivolta a clienti idonei in Europa.

I veicoli disponibili sulla piattaforma sono gestiti da realtà come Apollo , Ares , Hamilton Lane e Partners Group . Gli investimenti minimi partono da 1 euro , secondo le informazioni fornite.

Gilbert ha collegato il progetto al tema della liquidità nei mercati privati. «In questo mondo c’è liquidità finché non c’è più liquidità», ha affermato, sostenendo che la blockchain potrebbe aiutare a facilitare l’accesso alla liquidità su attività illiquide.

La tokenizzazione e la frazionabilità degli interessi nei fondi potrebbero favorire la nascita di mercati secondari più ampi. Questo scenario potrebbe ampliare l’accesso degli investitori retail agli asset alternativi, ma non eliminerebbe l’illiquidità degli attivi sottostanti né le difficoltà nella loro valutazione.

Restano inoltre da chiarire aspetti come la custodia degli asset tokenizzati , la conformità alle norme antiriciclaggio, la valutazione periodica e l’adeguatezza dei prodotti per la clientela retail. Le autorità di vigilanza potrebbero richiedere requisiti più stringenti per la protezione degli investitori e la stabilità finanziaria.

Revolut non ha ancora fornito dettagli operativi sui fondi né indicato una data di lancio. La diffusione del modello dipenderà quindi dai chiarimenti tecnici e regolamentari necessari per la gestione delle quote frazionarie e dei rischi collegati agli asset non quotati.