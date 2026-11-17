Visite cardiologiche, elettrocardiogrammi, vaccinazioni e controlli dei principali parametri vitali, con tre appuntamenti dedicati alla prevenzione e alla salute dei cittadini. A Roma, nel Municipio XII, arriva “Invisibili, ma non per noi”, l’iniziativa promossa dalla ASL Roma 3, attraverso il Dipartimento di Prevenzione, in collaborazione con il Municipio XII e la Fondazione Longevitas. Il programma prevede tre giornate, il 20, 24 e 27 novembre 2026, con prestazioni sanitarie sul territorio e un’attenzione particolare alle persone più fragili e a chi incontra difficoltà nell’accesso ai servizi di assistenza.

Visite cardiologiche ed ECG gratuiti a Roma: dove andare il 20 novembre

Il primo appuntamento è in programma venerdì 20 novembre, dalle 14:00 alle 18:00, in via del Casaletto 400, a Roma. Durante il pomeriggio saranno presenti professionisti sanitari e sarà possibile effettuare gratuitamente diverse prestazioni di prevenzione.

In particolare, saranno disponibili:

Vaccinazioni ;

; Visita cardiologica ed elettrocardiogramma (ECG) ;

; Misurazione della pressione arteriosa ;

; Controllo della glicemia ;

; Misurazione della saturazione dell’ossigeno ;

; Valutazione dell’indice di massa corporea (BMI) ;

; Controllo del peso e dello stato di idratazione.

Si tratta dell’appuntamento con l’offerta più ampia di prestazioni, che comprende anche gli accertamenti cardiologici e il monitoraggio di alcuni importanti indicatori dello stato di salute.

Vaccinazioni e controlli il 24 e 27 novembre: orari e indirizzo

Il programma proseguirà con altri due appuntamenti, entrambi nella Tensostruttura di via Quirino Maiorana, sempre nel territorio del Municipio XII.

Le date da segnare sono martedì 24 novembre e venerdì 27 novembre, dalle 14:00 alle 17:00.

In queste due giornate saranno offerte vaccinazioni, valutazione dell’indice di massa corporea, controllo del peso e dello stato di idratazione. A differenza dell’appuntamento del 20 novembre, il programma non prevede visite cardiologiche, elettrocardiogrammi o misurazioni di pressione, glicemia e saturazione.

Il comunicato non specifica eventuali modalità di prenotazione per accedere alle prestazioni.

Prevenzione sanitaria nel Municipio XII, l’iniziativa per le persone fragili

L’obiettivo del progetto è avvicinare i servizi sanitari alle persone che, per ragioni sociali, economiche o personali, rischiano di rimanere escluse dai percorsi ordinari di prevenzione.

“La salute è un diritto di tutti e nessuno deve essere lasciato indietro”, spiega Aldo Benevelli, direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL Roma 3, sottolineando l’importanza di portare le prestazioni direttamente sul territorio per facilitare l’accesso alle cure.

Sulla stessa linea Eleonora Selvi, presidente della Fondazione Longevitas: “Nessuno deve essere invisibile quando si parla di salute e dignità”. Un impegno che richiama anche le parole di don Luigi Di Liegro, scelte come messaggio dell’iniziativa: “Non si può amare senza sporcarsi le mani”.