L'APPROFONDIMENTO|
Roman Reigns, perché a Survivor Series può crollare l’impero della Bloodline
Il 28 novembre a Houston, il Tribal Chief dovrà difendere la sua famiglia da The 946. Ma i nemici più pericolosi potrebbero essere quelli che combattono al suo fianco
Houston, 17 novembre 2026 – Chi vuole capire come funzionano le dinamiche di potere negli Stati Uniti, dovrebbe guardare la WWE. Da una parte il mito del self-made man, dell’uomo che si fa da solo partendo dal niente; dall’altra un’ossessione monarchica per le dinastie, proprio in un Paese nato ripudiando la corona: i cognomi pesanti, le famiglie che si tramandano il comando di generazione in generazione, dai Kennedy ai Bush, fino alle saghe televisive come Succession. Nella serie della HBO, i figli del magnate Logan Roy si contendono un impero mediatico come principi in lotta per la successione al trono. Il denaro conta, ma non basta: ciò che cercano è il riconoscimento del padre, la sua investitura. È una versione contemporanea di un conflitto antico, trasportato dalla corte dei sovrani ai consigli d’amministrazione. O, uscendo fuori dagli schermi, a Washington.
Non è un caso che Donald Trump abbia frequentato quel mondo molto prima della Casa Bianca. Negli anni Ottanta ospitò due edizioni di WrestleMania ad Atlantic City. Nel 2007 partecipò alla Battle of the Billionaires, una sfida contro Vince McMahon, il padrone della federazione: ciascuno scelse un wrestler da mandare sul ring, con la testa rasata come penitenza per lo sconfitto. Perse McMahon, che si ritrovò senza capelli davanti a oltre ottantamila spettatori. Nel 2013 Trump entrò nella Hall of Fame della WWE. Tre anni dopo vinse le elezioni presidenziali. Le somiglianze tra i due mondi non si fermano allo spettacolo: il culto della personalità, la fedeltà al capo, l’avversario trasformato in nemico, la vittoria celebrata attraverso l’umiliazione dello sconfitto. Il 20 gennaio 2025, alla cerimonia del suo secondo insediamento, in prima fila al Campidoglio sedevano Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg e Sundar Pichai. I padroni dei nuovi imperi tecnologici americani, schierati a pochi passi dal presidente. Una fotografia che avrebbe potuto ispirare una nuova stagione di Succession.
Il 28 novembre la WWE porterà al Daikin Park di Houston, in Texas, la quarantesima edizione di Survivor Series. Nel match principale della serata — dieci uomini chiusi dentro la gabbia d’acciaio dei WarGames, due ring affiancati da cui non si esce finché tutti i partecipanti non hanno fatto il loro ingresso — andrà in scena una crisi dinastica in piena regola. Al centro c’è Roman Reigns, il volto simbolo della federazione (nonostante lotti col contagocce), chiamato a difendere il primato della sua famiglia – la rinata Bloodline – contro una banda mista tra outsider e gangster. Kayfabe, naturalmente.
I grandi “critici” del wrestling tendono a liquidarlo come una baracconata per adolescenti, fermandosi al fatto che gli esiti sono predeterminati — o, quando l’ignoranza prende il sopravvento, bollandoli direttamente come “finti”. Ma il pubblico americano, insieme a milioni di fan in tutto il mondo, conosce benissimo i meccanismi del copione, e sa altrettanto bene che i traumi fisici sul quadrato sono autentici. Nessuno compra il biglietto – che costa fior di quattrini – pensando di assistere a una gara olimpica. Gli americani riempiono le arene perché vogliono vedere una storia, con i suoi eroi, i cattivi, i tradimenti, le vendette. Non è molto diverso dal cinema: nessuno si lamenta perché l’attore che interpreta un assassino non ha ucciso davvero qualcuno. Sul ring funziona allo stesso modo, con una differenza non trascurabile: le botte, spesso e mal-volentieri, sono vere.
Bloodline-946, la rivalità
Per anni Reigns ha governato la WWE incarnando il Tribal Chief, il capotribù della stirpe samoana degli Anoa’i, una vera e propria dinastia reale del wrestling americano in cui legami di sangue, gerarchie familiari e trame televisive si sovrappongono da generazioni, dai pionieri degli anni Settanta fino a The Rock e al compianto Umaga. Il patto su cui reggeva la sua Bloodline era dichiaratamente feudale: il leader garantiva protezione, prestigio, centralità negli eventi principali e una quota di potere; in cambio pretendeva obbedienza assoluta. Un equilibrio che ha retto finché gli interessi della famiglia hanno coinciso con quelli del comando. Poi, nel 2024, era arrivata la frattura: Solo Sikoa aveva tentato il colpo di Stato affiancato da Jacob Fatu, innescando una guerra civile interna culminata proprio a Survivor Series, dove Reigns era riuscito a prevalere grazie a un’alleanza d’emergenza con i fratelli Jimmy e Jey Uso, CM Punk e Sami Zayn. Ma la questione della successione non si era chiusa lì. Nel maggio 2026 era stato lo stesso Fatu a sfidare il capotribù, perdendo prima a Backlash e poi nel Tribal Combat di Torino, a Clash in Italy . Soltanto dopo la seconda sconfitta aveva riconosciuto l’autorità di Reigns, tornando ufficialmente nella Bloodline a giugno. Una resa sancita sul ring, non certo una riconciliazione sentimentale. Due anni dopo la prima guerra civile, anche Solo Sikoa si ritrova dalla parte del vecchio rivale. A ricompattare definitivamente la famiglia ha contribuito la comparsa di un nemico esterno, The 946, contro cui Fatu ha anche un conto personale da regolare. I vecchi rancori sembrano accantonati, almeno per il momento. Ma nella gabbia di Houston il capotribù dovrà dimostrare che aver sconfitto i propri rivali non significa necessariamente averne conquistato la fedeltà.
A sfidare l’establishment samoano è infatti The 946, la fazione guidata da Royce Keys insieme a Carmelo Hayes, Bronco Nima, Lucien Price e Cruz Montana. Un gruppo di gangster che punta a scardinare le gerarchie della federazione colpendo al cuore il suo centro di potere. La miccia? Un infortunio attribuito nella narrazione a Jacob Fatu prima del rientro di Keys, ma l’offensiva si è presto trasformata in una campagna sistematica di logoramento, studiata per minare la credibilità stessa del clan: prima gli agguati nei corridoi delle arene, poi l’automobile degli Usos data alle fiamme, fino al finto sequestro di Solo Sikoa diffuso in un video con il volto coperto e le mani legate. Con l’intento di far vacillare un leader che fonda la propria autorità sulla capacità di proteggere i suoi vassalli, non serve batterlo subito sul ring; basta dimostrare davanti a milioni di spettatori che non è più in grado di difendere nemmeno i propri luogotenenti.
A Survivor Series, il World Heavyweight Championship di Roman Reigns non sarà nemmeno in palio. Comunque vada a finire contro The 946, uscirà dall’arena con la cintura alla spalla. A vacillare, in caso di sconfitta, sarebbe semmai la sua leadership. Cedere davanti a un gruppo di outsider senza blasone significherebbe far vedere al pubblico di tutto il mondo che il capotribù non è più intoccabile. E dentro una famiglia dove la fedeltà si regge sui rapporti di forza, sarebbe un segnale pericolosissimo: Solo Sikoa e Jacob Fatu, rientrati nei ranghi solo per convenienza, avrebbero subito il pretesto per riaprire i conti lasciati in sospeso. Fanta-wrestling? Forse. O forse no…
Ph: wwe.com