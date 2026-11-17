Dal 17 al 19 novembre l’Ospedale Fabrizio Spaziani diventa sede di un evento di alta formazione medica dedicato al distretto testa-collo. Alla guida scientifica il professor Andrea Marzetti, affiancato dalla dottoressa Ingrid Raponi.

FROSINONE, 17 novembre 2026 – L’Ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone ospita tre giornate dedicate all’innovazione medica, alla formazione specialistica e al confronto tra professionisti del settore sanitario. Dal 17 al 19 novembre 2026 è in programma “Surgical Roulette – Corso Live Surgery”, un evento scientifico che riunisce esperti di Otorinolaringoiatria e delle discipline maxillo-facciali e plastico-ricostruttive.

L’appuntamento, sotto la direzione scientifica del professor Andrea Marzetti, direttore dell’UOC di Otorinolaringoiatria e dell’area Maxillo-Facciale del Polo B Frosinone-Alatri dell’ASL di Frosinone, propone un percorso formativo basato sull’osservazione di interventi in diretta, sull’analisi delle tecniche operatorie e sul dialogo tra specialisti.

Interventi live allo Spaziani: come funziona Surgical Roulette

L’elemento distintivo di Surgical Roulette 2026 è il collegamento in tempo reale tra le sale operatorie e l’Aula Teatro dell’Ospedale Fabrizio Spaziani.

Attraverso sistemi audiovisivi avanzati, i partecipanti possono assistere alle diverse fasi delle procedure, seguire le decisioni degli operatori e approfondire le metodiche applicate nel trattamento delle patologie del distretto testa-collo.

Il format consente un confronto diretto tra i professionisti coinvolti e favorisce la condivisione di esperienze cliniche, con particolare attenzione alle nuove tecnologie e all’evoluzione delle pratiche operatorie.

Dalle tecniche ricostruttive ai trattamenti oncologici: il programma

Il programma scientifico affronta numerosi ambiti della medicina specialistica, con sessioni dedicate alle procedure plastico-ricostruttive, agli interventi nasali e mininvasivi, alla traumatologia e ai trattamenti oncologici.

Previsti anche approfondimenti sulla rinoseptoplastica, sulle procedure riguardanti laringe e tiroide, sul trattamento operatorio delle apnee ostruttive del sonno (OSAS) e sulla dacriocistorinostomia (DCR).

Le tre giornate permettono di approfondire le strategie cliniche, le metodiche più avanzate e il ruolo delle nuove tecnologie nel miglioramento dei percorsi assistenziali.

Andrea Marzetti e Ingrid Raponi: il coordinamento dell’evento

La direzione scientifica è affidata al professor Andrea Marzetti, che ha coinvolto una faculty di professionisti provenienti da diverse realtà specialistiche.

Al suo fianco, nella preparazione e nel coordinamento dell’iniziativa, la dottoressa Ingrid Raponi, responsabile dell’Unità Operativa Maxillo-Facciale, che ha contribuito all’organizzazione delle attività scientifiche e operative previste nelle tre giornate.

Raponi figura inoltre tra i componenti della faculty, prendendo parte al confronto professionale sulle metodiche e sulle innovazioni del settore.

Surgical Roulette 2026, gli esperti presenti a Frosinone

La faculty scientifica comprende Marco Barbieri, Paolo Battaglia, Andrea Battisti, Gianluca Bellocchi, Giancarlo D’Andrea, Giovanni Danesi, Aurelio D’Ecclesia, Domenico Di Maria, Alberto Giulio Dragonetti, Enzo Emanuelli, Filippo Giovannetti, Tito Marianetti, Marco Miccozzi, Luca Moscillo, Giorgio Peretti, Ottavio Piccin, Mario Rigante, Patrizia Schiavon, Gianfranco Schiavone, Giuseppe Tortoriello, Valentino Valentini, Alessandro Varini e Ingrid Raponi.

La segreteria scientifica è composta da G. Santiemma, G. Torre, V. Facchini e M. Fatiga.

Formazione medica e innovazione: il ruolo dell’Ospedale Spaziani

L’evento rappresenta un’occasione di aggiornamento per specialisti e giovani medici, attraverso un modello didattico che integra osservazione diretta, approfondimento scientifico e confronto multidisciplinare.

La presenza di professionisti provenienti da differenti ambiti contribuisce a valorizzare Frosinone come sede di iniziative dedicate alla formazione sanitaria avanzata e alla diffusione delle nuove metodiche operatorie.

Surgical Roulette 2026 è un corso accreditato ECM, rivolto a specialisti e specializzandi di Otorinolaringoiatria e delle discipline maxillo-facciali e plastico-ricostruttive.

L’organizzazione è curata da TRATTOblu Srl, con ARTCom S.r.l. quale provider ECM (ID 2451).

Surgical Roulette Frosinone 2026: dove si svolge e come partecipare