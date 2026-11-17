Fiumicino, 17 novembre 2026 – Cinquantatré specie di mammiferi documentate tra dune, pinete, zone umide e acque del litorale romano. È il patrimonio di biodiversità raccontato nel nuovo volume scientifico e divulgativo “I mammiferi della Riserva Naturale Statale Litorale Romano. Ambienti, tecniche di monitoraggio, ecologia e conservazione”, firmato dai naturalisti Riccardo Di Giuseppe e Mauro Grano. Il libro, realizzato in occasione del trentennale della Riserva Naturale Statale Litorale Romano, raccoglie anni di ricerche e osservazioni sul campo e sarà presentato al pubblico sabato 12 dicembre 2026, alle ore 17:00, al Castello San Giorgio di Maccarese. L’ingresso è libero.

Litorale Romano, 53 specie di mammiferi tra Roma e Fiumicino

Il volume rappresenta il primo quadro completo dedicato alla fauna mammifera della Riserva Naturale Statale Litorale Romano, un’area protetta di 15.900 ettari compresa tra i comuni di Roma e Fiumicino. Gli autori, da anni impegnati nello studio della biodiversità del territorio, hanno raccolto dati storici, ricerche scientifiche e risultati delle attività di monitoraggio per documentare la presenza di 53 specie di mammiferi.

La pubblicazione esplora la varietà degli ambienti naturali della Riserva, dalle dune costiere alle pinete, dalle foreste sempreverdi alla macchia mediterranea, fino alle zone umide, agli ecosistemi agricoli e ai tratti del fiume Tevere. Lo studio non si limita alla fauna terrestre, ma comprende anche i mammiferi marini presenti nelle acque antistanti la costa, documentati attraverso avvistamenti e dati relativi agli spiaggiamenti.

Pensato per essere accessibile anche ai non esperti, il libro accompagna il lettore alla scoperta degli ambienti naturali, della geologia e del clima della Riserva. Una parte è dedicata alle tecniche utilizzate dai ricercatori per studiare gli animali, come il fototrappolaggio, l’analisi delle tracce e il monitoraggio acustico, mentre le schede delle singole specie permettono di approfondirne caratteristiche ed ecologia.

Dalla tutela dei pipistrelli alle minacce per la biodiversità

Accanto alla descrizione delle specie, il volume affronta anche le principali problematiche legate alla conservazione della fauna del Litorale Romano. Tra i temi trattati figurano la frammentazione degli habitat naturali, gli effetti della pressione antropica e l’impatto delle infrastrutture stradali sugli ecosistemi.

Particolare attenzione viene riservata alla tutela dei pipistrelli, con un approfondimento sulle esigenze di conservazione di questi mammiferi.

L’opera è stata ideata, promossa e curata da Programma Natura APS ed è pubblicata dalla Fondazione Catalano, con il contributo della Regione Lazio e il patrocinio del Comune di Fiumicino.

La pubblicazione si inserisce nelle celebrazioni per i 30 anni della Riserva Naturale Statale Litorale Romano e coincide con un’altra ricorrenza significativa per il territorio: i 40 anni dell’Oasi WWF di Macchiagrande a Fregene, gestita dal 1986.

Presentazione del libro al Castello di Maccarese: data, orario e ingresso

La presentazione ufficiale del volume è in programma sabato 12 dicembre 2026, alle ore 17:00, presso la Sala della Musica del Castello San Giorgio di Maccarese, spazio concesso per l’occasione dalla Maccarese SpA Società Agricola Benefit.