Una violazione presso Skladon coinvolge 27.000 ordini Trezor

Trezor, produttore di hardware wallet, ha comunicato un nuovo incidente legato a un fornitore esterno. Un attaccante avrebbe avuto accesso a informazioni personali associate a circa 27.000 ordini gestiti dal corriere Skladon.

I dati esposti comprendono nominativi, numeri di telefono, indirizzi di consegna, indirizzi email e dettagli degli acquisti effettuati tra il 9 agosto e il 7 novembre. Trezor ha dichiarato di ritenere che l’attaccante abbia esportato queste informazioni. Secondo la società, i propri sistemi interni non sarebbero stati compromessi e i dispositivi degli utenti rimarrebbero sicuri.

Il terzo incidente legato a fornitori esterni

Quello associato a Skladon è il terzo episodio di violazione dei dati collegato a terze parti reso noto da Trezor nel corso dell’anno. Ad agosto, un incidente presso il corriere ShipMonk aveva inizialmente coinvolto circa 13.700 clienti; la cifra era stata poi aggiornata a circa 67.000 clienti statunitensi, compresi utenti i cui dati ShipMonk aveva dichiarato cancellati.

A settembre, invece, una falla sulla piattaforma di marketing Brevo aveva esposto 347.149 indirizzi email presenti nella lista newsletter di Trezor.

Avvertenze e ritiro anonimo

Trezor ha invitato gli utenti a considerare sospette chiamate, messaggi, email o lettere inattese relative ai loro ordini, richiamando anche i possibili rischi per la sicurezza fisica. La società ha aggiunto: “Trezor non vi contatterà mai a freddo né vi chiederà il backup del vostro wallet”.

Contestualmente alla comunicazione, l’azienda ha lanciato un servizio di ritiro anonimo attivo in 18 Paesi europei. L’iniziativa consente di ordinare i dispositivi senza fornire l’indirizzo di casa.

Secondo Trezor, una registrazione di spedizione trapelata può collegare una persona, il suo indirizzo di residenza e il fatto che possieda criptovalute. La società ha quindi raccomandato di non fornire informazioni sensibili in risposta a comunicazioni non sollecitate e di conservare in modo sicuro le frasi di recupero.

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