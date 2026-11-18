L’appuntamento si aprirà alle ore 10:00 con i saluti istituzionali di Svetlana Celli , presidente dell’Assemblea Capitolina, Ottavio Di Paolo , del Complesso Scolastico Internazionale Giovanni Paolo II e Claudio Terenzi , general manager di Terenzi Sport Eventi. A seguire, il confronto sui temi della donazione e del trapianto di organi, dello sport come percorso di riabilitazione e del ruolo degli eventi sportivi nella sensibilizzazione e nella raccolta fondi vedrà gli interventi di Mariano Feccia , direttore del Centro Regionale Trapianti del Lazio, Bruno Galimberti , di ANED Sport, Claudio Graziani , Simone Narducci e Arduino Giorgi , atleti della squadra nazionale trapiantati ANED APS, Federico Salsano , project manager del Gran Premio della Liberazione e Barbara Vacca , Charity Program di Run Rome the Marathon.

Al centro dell’appuntamento, il workshop “Lo sport come motore di vita”, ospitato nella Sala Teatro della scuola: una mattinata di confronto tra mondo sportivo, sanitario e associativo per approfondire il valore educativo e sociale dell’attività fisica e sensibilizzare sul tema della donazione e del trapianto di organi. L’incontro coinvolgerà gli studenti del liceo, gli insegnanti e il personale scolastico e sarà aperto a operatori sportivi e associazioni del territorio. Il programma si articolerà in cinque sessioni tematiche, richiamando simbolicamente i cinque cerchi olimpici. Si parlerà di sport e benessere psicofisico, agonismo e professioni legate all’organizzazione degli eventi, impegno sociale, attività fisica nella riabilitazione post-operatoria, donazione e trapianto. Gli interventi di relatori specializzati saranno affiancati da momenti di dialogo con il pubblico. L’iniziativa offrirà così agli studenti un’occasione per guardare allo sport da prospettive diverse: non soltanto pratica e competizione, ma anche partecipazione, solidarietà e possibile percorso professionale. Il tema della donazione sarà affrontato attraverso l’informazione e il confronto, per favorire scelte consapevoli.