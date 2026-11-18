Fiumicino, 18 novembre 2026 – Una nuova fermata degli autobus per ridurre i disagi causati dalla chiusura di via Siliqua ad Aranova . A partire da giovedì 19 novembre 2026 , i cittadini potranno utilizzare una fermata temporanea situata davanti ai nuovi uffici comunali , individuata per garantire la continuità del trasporto pubblico locale dopo l’interdizione della strada. La chiusura è stata disposta per motivi di sicurezza a seguito dell’intervento dei Vigili del Fuoco , a causa del pericolo di crollo di un muro che si affaccia sulla carreggiata . La soluzione resterà operativa fino alla risoluzione delle criticità che hanno determinato il blocco della viabilità.

Dopo una serie di verifiche con la società che gestisce il trasporto pubblico locale e con la Polizia Locale , è stata autorizzata una deviazione temporanea del percorso degli autobus .

Da giovedì 19 novembre , i mezzi potranno quindi effettuare una fermata davanti ai nuovi uffici comunali di via Siliqua , offrendo ai passeggeri un punto alternativo per la salita e la discesa.

La chiusura della strada è stata necessaria dopo l’intervento dei Vigili del Fuoco , a seguito del riscontro di un pericolo di crollo di un muro prospiciente la sede stradale .

Per tutelare la sicurezza dei cittadini è stata quindi disposta l’interdizione della viabilità, con conseguenze anche sul normale percorso degli autobus.

L’amministrazione ha spiegato che i tempi necessari per individuare una soluzione alternativa sono stati legati alle verifiche tecniche e all’acquisizione dei pareri indispensabili per autorizzare il passaggio dei mezzi.