VIABILITA'
Aranova, muro a rischio crollo: via Siliqua resta chiusa, arriva una nuova fermata degli autobus
Dopo l’intervento dei Vigili del Fuoco per un muro pericolante, il Comune autorizza una deviazione del trasporto pubblico
Fiumicino, 18 novembre 2026 – Una nuova fermata degli autobus per ridurre i disagi causati dalla chiusura di via Siliqua ad Aranova. A partire da giovedì 19 novembre 2026, i cittadini potranno utilizzare una fermata temporanea situata davanti ai nuovi uffici comunali, individuata per garantire la continuità del trasporto pubblico locale dopo l’interdizione della strada. La chiusura è stata disposta per motivi di sicurezza a seguito dell’intervento dei Vigili del Fuoco, a causa del pericolo di crollo di un muro che si affaccia sulla carreggiata. La soluzione resterà operativa fino alla risoluzione delle criticità che hanno determinato il blocco della viabilità.
Aranova, nuova fermata degli autobus dal 19 novembre: dove si trova
La novità riguarda soprattutto i residenti che utilizzavano abitualmente le fermate presenti lungo via Siliqua, attualmente non accessibili a causa della chiusura stradale.
Dopo una serie di verifiche con la società che gestisce il trasporto pubblico locale e con la Polizia Locale, è stata autorizzata una deviazione temporanea del percorso degli autobus.
Da giovedì 19 novembre, i mezzi potranno quindi effettuare una fermata davanti ai nuovi uffici comunali di via Siliqua, offrendo ai passeggeri un punto alternativo per la salita e la discesa.
La modifica consentirà di mantenere un collegamento per gli utenti del servizio pubblico durante il periodo di interdizione della strada, senza dover attendere il completo ripristino della viabilità.
Via Siliqua chiusa per un muro pericolante: cosa è successo
La chiusura della strada è stata necessaria dopo l’intervento dei Vigili del Fuoco, a seguito del riscontro di un pericolo di crollo di un muro prospiciente la sede stradale.
Per tutelare la sicurezza dei cittadini è stata quindi disposta l’interdizione della viabilità, con conseguenze anche sul normale percorso degli autobus.
L’amministrazione ha spiegato che i tempi necessari per individuare una soluzione alternativa sono stati legati alle verifiche tecniche e all’acquisizione dei pareri indispensabili per autorizzare il passaggio dei mezzi.
La deviazione, infatti, doveva garantire condizioni di sicurezza sia per i passeggeri e gli autisti sia per gli altri utenti della strada.