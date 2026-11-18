Torino, 18 novembre 2026 – Flavio Cobolli ci prova, ma alla fine vince soprattutto la tensione . L’azzurro perde anche il secondo match alle Atp Finals , contro Frances Tiafoe , e saluta il torneo con una partita d’anticipo. All’Inalpi Arena finisce dopo un’ora e mezza con un 7-6 6-0 per il tennista statunitense, numero 8 del ranking Atp.

L’azzurro parte bene, strappa l’early break nel primo game, senza concedere punti all’avversario, e lo consolida con un turno di battuta perfetto. Otto punti consecutivi, senza concedere nulla all’avversario. Poi, qualcosa si rompe. Tiafoe si rimette in carreggiata, annulla una palla break del possibile 4-1 e si porta sul 3-2. Il controbreak arriva al sesto game, per il 3-3. Si gioca così sui turni di servizio fino al tie-break, strappato da Tiafoe con un 8-6 dopo aver annullato due set point.

Il primo parziale, durato poco più di un’ora, lascia il segno. Flavio accusa il colpo ed esce dal match: Tiafoe trova subito il break, capisce le difficoltà dell’azzurro e affonda con un altro break nel terzo gioco e poi nel quinto. Per Cobolli, finisce con una delusione. Da smaltire presto, visto che – dopo la sfida contro Alcaraz di venerdì – per l’azzurro ci sarà la Davis da giocare con l’Italia.