CANTIERI
Braccianese Claudia, lavori su un chilometro di strada e interventi contro la frana: cosa cambia
Accordo con Acea per il ripristino del manto stradale tra Punton dei Vecchi e via Tirso. Previsti interventi per la sicurezza nel tratto interessato dal movimento franoso
Civitavecchia, 18 novembre 2026 – Un chilometro di strada da riasfaltare, nuovi interventi per la messa in sicurezza di un tratto interessato da un movimento franoso e la possibilità di anticipare al 2027 lavori inizialmente previsti per il 2029. Sono le principali novità per la SP 3/a Braccianese Claudia, emerse durante una riunione tra Città Metropolitana di Roma Capitale, amministrazioni locali e Acea. Al centro del confronto, le condizioni dell’arteria e la necessità di programmare interventi per migliorare la sicurezza della circolazione.
Braccianese Claudia, un chilometro di nuovo asfalto: ecco il tratto interessato
Il primo intervento concordato con Acea riguarda il ripristino completo del manto stradale per circa un chilometro, nel tratto compreso tra la cabina telefonica in località Punton dei Vecchi e l’incrocio con via Tirso.
L’accordo è stato raggiunto durante un incontro che ha visto la partecipazione, per il Comune di Civitavecchia, dell’assessore ai Lavori Pubblici Patrizio Scilipoti, alla presenza di Manuela Chioccia, consigliera delegata alla mobilità della Città Metropolitana di Roma Capitale.
L’obiettivo è intervenire sulle condizioni della carreggiata, ripristinando il fondo stradale e affrontando alcune delle criticità presenti lungo la provinciale.
Il Comune non ha ancora comunicato una data precisa per l’avvio dei lavori né la durata prevista del cantiere.
Frana sulla Braccianese Claudia, interventi tra il km 34 e il km 35
Il confronto ha riguardato anche la necessità di realizzare opere strutturali per la messa in sicurezza della Braccianese Claudia, con particolare attenzione al movimento franoso riscontrato tra il chilometro 34 e il chilometro 35 circa.
Si tratta di una delle situazioni individuate come prioritarie nell’ambito della programmazione degli interventi sull’arteria.
Oltre al rifacimento dell’asfalto, dunque, il tavolo di lavoro ha permesso di definire ulteriori opere destinate ad affrontare le problematiche strutturali della strada.
Lavori sulla Braccianese Claudia, possibile anticipo dal 2029 al 2027
Un’altra novità riguarda il calendario degli interventi già programmati sulla provinciale.
La Città Metropolitana di Roma Capitale porterà al prossimo Consiglio Metropolitano una proposta per anticipare dal 2029 al 2027 la realizzazione di ulteriori lavori sulla Braccianese Claudia.
L’anticipo, quindi, non è ancora definitivo, ma dovrà essere sottoposto all’esame dell’organo competente. Se approvata, la proposta consentirebbe di avvicinare di due anni la realizzazione delle opere previste.
Scilipoti: “La Braccianese Claudia necessita da tempo di interventi”
A sottolineare l’importanza del confronto è l’assessore ai Lavori Pubblici di Civitavecchia, Patrizio Scilipoti.
“Si tratta di una programmazione preziosa per Civitavecchia e per tutto il comprensorio”, dichiara l’assessore. “La Braccianese Claudia necessita da tempo di interventi capaci di risolvere le criticità presenti, nonché di garantire condizioni di maggiore sicurezza. Il ripristino del manto stradale nel tratto individuato costituisce un primo passo concreto, al quale dovranno poi affiancarsi opere strutturali per affrontare le problematiche più rilevanti, a partire dal movimento franoso tra il chilometro 34 e il chilometro 35”.
Scilipoti evidenzia inoltre il ruolo del coordinamento tra gli enti coinvolti nella gestione della viabilità.
“Desidero sottolineare l’importanza della collaborazione istituzionale con Città Metropolitana e del confronto con ACEA, che ha consentito di individuare un percorso operativo e tempi di programmazione più vicini alle esigenze del territorio. Particolarmente significativa è la proposta di anticipare al 2027 gli ulteriori interventi già previsti”.
L’amministrazione comunale ha confermato l’intenzione di mantenere alta l’attenzione sulle condizioni della viabilità, proseguendo il confronto con gli enti competenti e con i soggetti gestori.
Per la Braccianese Claudia, i prossimi passaggi riguarderanno quindi la definizione operativa del ripristino stradale, la programmazione degli interventi nell’area interessata dalla frana e l’esame della proposta di anticipare al 2027 gli ulteriori lavori.