Civitavecchia, 18 novembre 2026 – Un chilometro di strada da riasfaltare, nuovi interventi per la messa in sicurezza di un tratto interessato da un movimento franoso e la possibilità di anticipare al 2027 lavori inizialmente previsti per il 2029. Sono le principali novità per la SP 3/a Braccianese Claudia, emerse durante una riunione tra Città Metropolitana di Roma Capitale, amministrazioni locali e Acea. Al centro del confronto, le condizioni dell’arteria e la necessità di programmare interventi per migliorare la sicurezza della circolazione.