Ostia, 18 novembre 2026 – Stanno per riaccendersi le luci del PalaPellicone di Ostia Lido . Dal 21 al 22 novembre si svolgeranno i Campionati Italiani Esordienti A2 di Judo e sono attesi quasi 800 atleti da tutto il Paese.

La competizione è riservata agli Esordienti B, nati nel 2012 e 2013, sia maschili sia femminili, con grado minimo di cintura arancione.