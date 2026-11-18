SUL TATAMI|
Campionati Italiani di Judo, al PalaPellicone di Ostia gli Under 15: obiettivo medaglie
La competizione dal 21 al 22 novembre. Quasi 800 atleti accreditati
Ostia, 18 novembre 2026 – Stanno per riaccendersi le luci del PalaPellicone di Ostia Lido. Dal 21 al 22 novembre si svolgeranno i Campionati Italiani Esordienti A2 di Judo e sono attesi quasi 800 atleti da tutto il Paese.
I dettagli tecnici e il programma – Fonte FIJLKAM/fijlkam.it
La competizione è riservata agli Esordienti B, nati nel 2012 e 2013, sia maschili sia femminili, con grado minimo di cintura arancione.
Alla Finale A2 accedono gli atleti qualificati attraverso la Ranking List Nazionale e quelli provenienti dalle Fasi Regionali di Qualificazione. I primi sei classificati di ciascuna categoria, dal vincitore fino ai due quinti posti ex aequo, conquisteranno l’accesso alla Finale A1 nella stessa categoria di peso.
Sabato 21 novembre sarà dedicato alle categorie maschili. Dopo il peso ufficiale previsto venerdì pomeriggio, le gare inizieranno alle 9:00, con le diverse categorie distribuite nel corso della giornata e le premiazioni al termine dei rispettivi blocchi.
Domenica 22 toccherà invece alle categorie femminili, con inizio delle gare ancora alle 9:00. Il peso ufficiale delle atlete è in programma sabato sera dalle 18:00 alle 19:00.
Gli incontri avranno una durata di tre minuti effettivi, con Golden Score limitato a tre minuti.
Foto FIJLKAM/fijlkam.it (da fijlkam.it)
ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.