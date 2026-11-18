Cerveteri, 18 novembre 2026 – Un fronte comune tra Cerveteri e Ladispoli per contrastare la realizzazione di grandi impianti fotovoltaici e agrivoltaici nelle aree agricole vicine alla Palude di Torre Flavia. Dopo la presa di posizione del sindaco di Ladispoli, Alessandro Grando, anche la sindaca di Cerveteri, Elena Gubetti, ha confermato la propria contrarietà ai progetti previsti nella zona di Campo di Mare, chiedendo verifiche rigorose sulle procedure autorizzative e sulla compatibilità degli interventi con il territorio. Al centro della vicenda c’è anche la proposta di un maxi-impianto agrivoltaico da quasi 29 MWp, denominato Centrale Solare SolarCaerite2, per il quale è stata avviata una procedura di Valutazione di impatto ambientale.

Pannelli solari vicino alla Palude di Torre Flavia, l’asse tra Grando e Gubetti

A sollevare il caso era stato il sindaco Alessandro Grando, che aveva espresso la contrarietà del Comune di Ladispoli alla realizzazione di un grande parco solare nelle vicinanze dell’area naturalistica, auspicando un’azione condivisa con l’amministrazione di Cerveteri. Secondo quanto riferito, uno dei progetti prevederebbe quasi 40mila pannelli fotovoltaici distribuiti su circa 12 ettari, a meno di 500 metri dalla Palude di Torre Flavia.

L’appello di Grando è stato raccolto da Elena Gubetti, che ha confermato la volontà di opporsi agli interventi ritenuti incompatibili con la vocazione agricola e paesaggistica della zona: “In questo momento il nostro territorio, proprio nell’area di sviluppo turistico vicino al mare su cui negli ultimi anni abbiamo investito tanto per riqualificarla e valorizzarla, è sotto attacco per il tentativo di realizzare due impianti agrivoltaici su terreni agricoli”, ha dichiarato la sindaca.

Gubetti ha accolto favorevolmente la disponibilità del Comune confinante a collaborare: “Sono contenta di sapere che il Comune di Ladispoli sarà al nostro fianco in questa battaglia e accolgo con favore questa sensibilità del sindaco verso la tutela del territorio e il contenimento del consumo di suolo: è un segnale importante che parta proprio dal confine con Cerveteri e auspico che diventi un principio guida per tutto il nostro litorale”.

Campo di Mare, un impianto da quasi 29 MWp: cosa emerge dalle procedure

In una successiva nota, la sindaca di Cerveteri ha ricostruito più nel dettaglio l’iter amministrativo relativo agli interventi proposti nella zona di Campo di Mare: “Secondo quanto comunicato da Gubetti, dallo scorso luglio è pendente presso gli uffici comunali una richiesta di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) per un impianto da realizzare su un terreno della frazione.

La sindaca riferisce che gli uffici tecnici hanno sollevato dubbi e richiesto approfondimenti e integrazioni documentali per valutare la proposta: “Un ulteriore elemento è emerso lo scorso 11 novembre, quando la Regione Lazio, secondo la ricostruzione del Comune, ha notificato l’avvio di una procedura di Valutazione di impatto ambientale (VIA) relativa al maxi-impianto agrivoltaico Centrale Solare SolarCaerite2, con una potenza prevista di quasi 29 MWp.

Il progetto interesserebbe un lotto confinante con quello oggetto della richiesta già presentata agli uffici comunali. Gubetti sostiene che il collegamento tra i due interventi non fosse stato segnalato dai proponenti nella documentazione depositata presso il Comune: per questo motivo, l’amministrazione ha annunciato ulteriori verifiche tecniche e giuridiche, con l’obiettivo di chiarire il rapporto tra le proposte e valutarne complessivamente l’impatto sul territorio.

La tutela della Palude di Torre Flavia e dei terreni agricoli

Al centro delle preoccupazioni delle due amministrazioni c’è la vicinanza dei progetti al Monumento Naturale Palude di Torre Flavia, un’area protetta di particolare valore ambientale lungo la costa. Nella propria nota, Gubetti ha ribadito la contrarietà a quello che definisce un consumo indiscriminato e speculativo del suolo agricolo e paesaggistico. La sindaca collega il tema anche al futuro della frazione di Campo di Mare, interessata da un percorso di riqualificazione che comprende la Variante speciale di Campo di Mare.

L’obiettivo dichiarato dall’amministrazione è valorizzare il litorale di Cerveteri, caratterizzato da circa tre chilometri di spiaggia, preservandone l’identità naturale e la vocazione turistica: “Quell’area è agricola oggi e resterà agricola anche quando sarà completato l’iter della Variante speciale di Campo di Mare”, sottolinea Gubetti.

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