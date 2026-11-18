La band torna a Ladispoli dopo l’esibizione del 2021. Appuntamento il 31 dicembre in piazza Falcone, con altri artisti e una serata di musica e intrattenimento aperta a tutti

Ladispoli, 18 novembre 2026 – Saranno i The Kolors i protagonisti del Capodanno 2027 a Ladispoli. La band guidata da Stash salirà sul palco di piazza Falcone la sera del 31 dicembre 2026, per un grande concerto a ingresso gratuito che accompagnerà cittadini e visitatori verso il nuovo anno. Ad annunciarlo è stato il sindaco Alessandro Grando, confermando il ritorno del gruppo in città dopo l’esibizione del 2021. La serata prevede anche la partecipazione di altri artisti, che si alterneranno sul palco prima e dopo il concerto principale.

Capodanno a Ladispoli, i The Kolors tornano in piazza Falcone

Il ritorno dei The Kolors a Ladispoli arriva a cinque anni dalla loro precedente esibizione, quando le restrizioni ancora in vigore per l’emergenza sanitaria avevano limitato il numero di spettatori ammessi al concerto.

Proprio da quell’esperienza nasce la scelta dell’amministrazione comunale di invitare nuovamente il gruppo, questa volta con l’obiettivo di consentire una partecipazione più ampia.

“Abbiamo già avuto il piacere di ospitarli nel 2021, ma le restrizioni vigenti in quel periodo avevano consentito solo a un numero limitato di persone di assistere alla loro esibizione. Per questo abbiamo deciso di invitarli nuovamente, dando la possibilità a tutti di partecipare e cantare i loro successi”, ha spiegato il sindaco Alessandro Grando.

L’appuntamento si inserisce nella tradizione del Concerto di Capodanno di Ladispoli, organizzato per offrire ai residenti e ai visitatori un’occasione per trascorrere insieme l’ultima serata dell’anno.

Concerto gratuito dei The Kolors: data, luogo e programma

La data da segnare sul calendario è giovedì 31 dicembre 2026. Il concerto si svolgerà in piazza Falcone, a Ladispoli, e l’accesso sarà gratuito.

I The Kolors saranno gli artisti principali della serata, ma il programma comprenderà anche altre esibizioni musicali.

“Oltre ai The Kolors, sul palco ci saranno altri artisti che accompagneranno l’apertura e la chiusura della festa, con musica e intrattenimento”, ha annunciato Grando.

I nomi degli altri artisti e gli orari delle esibizioni non sono ancora stati comunicati. Il Comune pubblicherà nei prossimi giorni il programma completo, insieme alle informazioni utili per partecipare all’evento.

Capodanno 2027 a Ladispoli, Grando: “Una serata di musica per tutti”

Il concerto del 31 dicembre rappresenta uno degli appuntamenti musicali organizzati dall’amministrazione per celebrare l’arrivo del nuovo anno.

“Il Concerto di Capodanno è ormai una tradizione per Ladispoli. Un appuntamento al quale teniamo molto, pensato per chi vuole trascorrere l’ultima sera dell’anno nella propria città e per chi sceglierà di raggiungerci per l’occasione”, ha dichiarato il sindaco.

“Anche quest’anno vogliamo vivere una bella serata di musica, ad ingresso gratuito, in un contesto sicuro e ben organizzato, con uno spettacolo capace di far divertire tutti, giovani e meno giovani”.