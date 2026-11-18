Roma, 18 novembre 2026 – Tre anni dopo il Pandoro-gate, Chiara Ferragni torna a raccontare pubblicamente uno dei periodi più difficili della sua vita. E lo fa con un’ammissione destinata a far discutere: “Non è stato errore di comunicazione: è stato un errore fare tutta quell’operazione”. Parole pronunciate in un’intervista esclusiva a Vanity Fair Italia, in vista dell’uscita di “Chiara”, il documentario dedicato all’imprenditrice digitale che sarà disponibile su Netflix da lunedì 23 novembre. Un racconto che attraversa la vicenda del pandoro, il processo, la fine del matrimonio con Fedez e il percorso personale affrontato dopo il crollo della sua immagine pubblica.

Chiara Ferragni su Netflix: cosa racconta il documentario

Scritto da Carmen Vogani, diretto da Leandro Manuel Emede e prodotto da Endemol Shine Italy, parte di Banijay Entertainment, il documentario ripercorre la storia dell’imprenditrice digitale, dagli esordi fino agli anni che hanno segnato una svolta nella sua carriera. Al centro non ci sono soltanto il successo e la trasformazione di Ferragni in un marchio conosciuto a livello internazionale, ma soprattutto ciò che è accaduto quando la sua vita privata e professionale è finita sotto i riflettori per ragioni molto diverse da quelle che l’avevano resa famosa.

La protagonista torna sul Pandoro-gate, sulle vicende giudiziarie e sulla separazione da Fedez, raccontando quello che viene descritto come il periodo più buio della propria vita. Il documentario arriverà sulla piattaforma il 23 novembre 2026, offrendo una ricostruzione personale degli eventi attraverso la voce della stessa Ferragni.

Il Pandoro-gate e l’ammissione: “È stato un errore fare tutta quell’operazione”

È soprattutto il passaggio dedicato al Pandoro-gate a segnare un cambiamento rispetto alle spiegazioni del passato. Nell’intervista a Vanity Fair Italia, Ferragni torna sulla vicenda e riconosce che il problema non sarebbe stato soltanto il modo in cui l’operazione era stata comunicata, ma la scelta stessa di realizzarla: “Non è stato errore di comunicazione: è stato un errore fare tutta quell’operazione”, afferma. Un’ammissione che arriva a tre anni dalla vicenda e dal video in cui l’imprenditrice digitale era apparsa con un maglione grigio per rivolgersi pubblicamente ai propri follower.

La fine del matrimonio con Fedez e i momenti più difficili

Nel racconto trova spazio anche la dimensione privata, segnata dalla fine del matrimonio con Fedez. L’imprenditrice parla delle infedeltà emerse nella relazione e della solitudine vissuta durante il rapporto. Un’esperienza che, nella sua ricostruzione, l’avrebbe portata ad accettare dinamiche che oggi considera problematiche: “Certe tossicità finisci per scambiarle per segni d’amore”, racconta.

La parte più personale dell’intervista riguarda però le conseguenze emotive di quel periodo, durante il quale Ferragni descrive momenti di profonda difficoltà. “Ci sono state mattine in cui non riuscivo ad alzarmi. In alcuni momenti, ho avuto proprio il terrore che il mio cervello smettesse di lottare”.

Una nuova vita lontano dalla ricerca dell’approvazione

Oggi Ferragni descrive una fase diversa, caratterizzata dalla volontà di recuperare serenità e da un rapporto cambiato con il giudizio degli altri: “Non vivo più per l’applauso della gente. Naturalmente l’approvazione mi fa ancora piacere. Ma non ne sono più dipendente”, spiega nell’intervista. Nella sua vita privata è arrivato anche José Hernandez, indicato come il nuovo compagno, con il quale l’imprenditrice ha iniziato una nuova relazione.