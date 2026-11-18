Cerveteri e Ladispoli, 18 novembre 2026 – Oltre 13 tonnellate di alimenti raccolti tra Cerveteri e Ladispoli, superando il risultato dello scorso anno. È il bilancio della 30ª Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, che ha visto cittadini, volontari, studenti, associazioni e istituzioni impegnati in una mobilitazione a sostegno delle persone e delle famiglie in difficoltà. Nei due comuni del litorale romano sono stati raccolti complessivamente 13.374 chilogrammi di prodotti alimentari, un risultato raggiunto nonostante le difficoltà economiche e l’aumento del costo della vita che continuano a pesare sui bilanci familiari.

Colletta Alimentare 2026, Cerveteri e Ladispoli superano il risultato dello scorso anno

Il dato locale si inserisce nel bilancio nazionale diffuso dal Banco Alimentare, secondo il quale in tutta Italia sono state raccolte 8.700 tonnellate di alimenti, di cui 365 nel Lazio.

A Cerveteri e Ladispoli, la raccolta ha registrato un incremento rispetto all’edizione precedente, confermando la partecipazione del territorio a un’iniziativa che ogni anno coinvolge cittadini e realtà associative.

A rendere possibile il risultato sono stati centinaia di volontari, affiancati da studenti, parrocchie, associazioni e rappresentanti delle istituzioni civili e militari. Un impegno che ha permesso di organizzare la raccolta nei supermercati, coinvolgendo anche migliaia di cittadini che hanno scelto di donare una parte della propria spesa.

Dai volontari alle Forze Armate: tutte le realtà coinvolte nella raccolta

Numerose le organizzazioni che hanno partecipato alla Colletta Alimentare tra Cerveteri e Ladispoli.

Un contributo è arrivato dall’Esercito Italiano, con il 1° Reggimento Sostegno AVES IDRA, rappresentato dal luogotenente Segatori, dal graduato aiutante Fantini e Montecolle e dal primo graduato Levati. Presente anche il 17° Stormo Incursori dell’Aeronautica Militare, con il tenente colonnello Saverio Boccacci e gli aviatori Stefania Colucci, Michele Ricucci e Giosuè Di Ronzo.

Alla raccolta hanno contribuito anche le Protezioni Civili di Cerveteri, le Caritas, le parrocchie del territorio e la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.

Tra le realtà associative coinvolte figurano l’Associazione Icaro e Lauso, l’AVO Volontari Ospedalieri, il Centro Solidarietà Cerveteri, Scuolambiente, l’Auser, la Consulta dei Migranti e Apolidi, gli Scout Agesci Cerveteri 1 e gli Scout Masci.

Hanno inoltre partecipato il Rione Fontana Morella, l’Associazione Nazionale Polizia di Stato, la Comunità Fratello Sole, l’Associazione Nazionale Carabinieri e il Gruppo BKL Baskin Ladispoli.

Gli studenti di Cerveteri e Ladispoli protagonisti della solidarietà

Un ruolo importante è stato svolto anche dai giovani. Gli studenti del Liceo Pertini, dell’Istituto Comprensivo Caravaggio e dell’Istituto Comprensivo Giovanni Cena hanno affiancato i volontari nelle attività di raccolta all’interno dei supermercati.

La loro partecipazione ha rappresentato uno degli aspetti più significativi dell’iniziativa, offrendo ai ragazzi l’occasione di contribuire concretamente a un progetto di sostegno alle persone in difficoltà.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche alla Parrocchia Ortodossa Romena “Sant’Andrea Apostolo” e a padre Lucian Bîrzu, per il supporto logistico e organizzativo fornito durante la giornata.

Il ringraziamento ai sindaci Grando e Gubetti e ai cittadini

Gli organizzatori hanno espresso il proprio ringraziamento anche alle amministrazioni comunali, rappresentate dal sindaco di Ladispoli Alessandro Grando, dagli assessori Frappa e Marongiu e dalla sindaca di Cerveteri Elena Gubetti, per la presenza e il sostegno ai volontari durante la raccolta.

Un riconoscimento è stato rivolto soprattutto ai cittadini che hanno contribuito donando prodotti alimentari, permettendo ai due comuni di superare il quantitativo raggiunto nel 2025.