Operazione dei Carabinieri in diversi quartieri della Capitale e sul litorale, 27 arresti: sequestrati cocaina, crack, hashish, marijuana e denaro contante

Roma, 18 novembre 2026 – Ventisette arresti, sequestri di droga e denaro contante, controlli e perquisizioni in numerosi quartieri della Capitale. È il bilancio delle operazioni antidroga condotte negli ultimi giorni dai Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, nell’ambito delle attività coordinate con la Procura di Roma per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti. Gli interventi hanno interessato un territorio esteso, da Ostia Antica a Tor Bella Monaca, passando per Casal Bruciato, Quarticciolo, San Lorenzo e altre zone della città. Tra gli episodi documentati, anche il ritrovamento di oltre 27 grammi di cocaina nascosti dietro l’autoradio di una vettura.

Le persone arrestate sono gravemente indiziate, a vario titolo, di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Tutti gli arresti sono stati convalidati.

Ostia Antica, Cassia e Aurelia: droga e contanti sequestrati

Sul litorale romano, i Carabinieri della Stazione di Ostia Antica hanno arrestato un uomo trovato in possesso di circa 27 grammi di hashish, insieme a materiale per il confezionamento e a un bilancino di precisione.

Altri interventi hanno interessato il quadrante occidentale e settentrionale della Capitale. Nella zona della Cassia, i militari della Sezione Operativa della Compagnia Roma Cassia hanno arrestato un uomo trovato con oltre 386 grammi di cocaina e 1.115 euro in contanti.

A La Storta, invece, un altro uomo è stato arrestato dopo il ritrovamento di 19 grammi di cocaina e 775 euro.

In via Aurelia, i Carabinieri della Stazione Roma Bravetta hanno arrestato una donna trovata in possesso di oltre 17 grammi di cocaina. Un ulteriore arresto è stato eseguito in via della Giuliana, dove i militari della Stazione Roma Trionfale hanno sequestrato oltre 22 grammi della stessa sostanza.

Particolare il ritrovamento avvenuto nei pressi di Ponte Sublicio, vicino a via Portuense: durante un controllo, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro hanno scoperto oltre 27 grammi di cocaina occultati all’interno di un’automobile, dietro l’autoradio. L’uomo che ne era in possesso è stato arrestato.

Tor Bella Monaca, cinque arresti in tre interventi

Una parte significativa delle attività ha riguardato Tor Bella Monaca, dove i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato complessivamente cinque persone nel corso di tre distinti interventi.

Nel primo caso, tre persone sono state sorprese mentre, secondo la ricostruzione dei militari, cedevano una dose di cocaina. Gli accertamenti hanno portato al ritrovamento di ulteriori 71,5 grammi della stessa sostanza e 300 euro in contanti.

Negli altri due interventi sono stati sequestrati rispettivamente 15 grammi e 10,4 grammi di cocaina, oltre a denaro contante.

A Tor Vergata i Carabinieri hanno arrestato due persone. Una sarebbe stata sorpresa durante una cessione di cocaina e trovata in possesso di ulteriori quantitativi di droga, tra cocaina e crack, insieme a denaro. L’altra aveva circa 7,7 grammi di cocaina.

Nel quartiere Torre Angela, i militari del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Piazza Dante hanno arrestato un uomo trovato con circa 29 grammi di cocaina, 2 grammi di hashish e contanti.

Lo stesso reparto ha effettuato un altro arresto in via Giuseppe Marcotti, dove una persona sarebbe stata sorpresa a cedere cocaina in cambio di denaro.

Da Casal Bruciato al Quarticciolo: i controlli nelle strade dello spaccio

I controlli si sono estesi anche a Casal Bruciato, dove i Carabinieri della Stazione Roma Prenestina hanno arrestato un uomo trovato con oltre 10 grammi di cocaina, quasi 11 grammi di crack e denaro contante.

Al Quarticciolo, i militari della Stazione Roma Tor Tre Teste hanno arrestato un uomo trovato in possesso di circa 9 grammi tra cocaina e crack. Secondo quanto riferito dai Carabinieri, l’indagato avrebbe anche opposto resistenza durante il controllo.

Ulteriori interventi sono stati eseguiti dal Nucleo Radiomobile di Roma nel quartiere e nelle zone limitrofe.

In via Ostuni, un uomo è stato arrestato dopo il ritrovamento di oltre 23 grammi di hashish. In via Palmiro Togliatti, due persone sono state arrestate in circostanze distinte: una trovata con crack e denaro contante, l’altra con crack, alcune compresse di un farmaco e contanti.

In via Molfetta, infine, i Carabinieri hanno arrestato una persona trovata in possesso di 13 grammi di crack.

A Santa Maria del Soccorso, i militari della locale Stazione hanno arrestato un uomo che sarebbe stato sorpreso durante una cessione di droga. Le successive perquisizioni hanno permesso di sequestrare 88 grammi di cocaina e 1.080 euro in contanti.

San Lorenzo, Talenti e centro: altri arresti e sequestri

L’attività antidroga ha interessato anche San Lorenzo, dove i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Piazza Dante hanno arrestato due persone dopo una presunta cessione di hashish. Entrambe sono state trovate in possesso di ulteriori quantitativi della sostanza.

Nel quartiere Talenti, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un uomo trovato con 37 grammi di cocaina, 233 grammi di hashish e 72 grammi di marijuana.