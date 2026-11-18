Fiumicino, 18 novembre 2026 – Quasi 127mila euro in contanti nascosti nel bagaglio a mano, suddivisi in diversi mazzetti tra gli effetti personali. È quanto hanno scoperto i militari della Guardia di Finanza e i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli durante un controllo all’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino. A trasportare il denaro era un cittadino giordano, proveniente da Nizza, in Francia, e diretto ad Amman, in Giordania. La somma, non dichiarata alle autorità competenti, superava ampiamente la soglia prevista dalla normativa sulla circolazione transfrontaliera dei capitali. Per questo è scattato il sequestro amministrativo di 117mila euro.