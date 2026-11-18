IL FATTO|
Fiumicino, apre il bagaglio e spunta un tesoro da 127mila euro: la scoperta in aeroporto
Il passeggero, proveniente da Nizza e diretto ad Amman, trasportava euro e dollari senza la dichiarazione valutaria obbligatoria
Fiumicino, 18 novembre 2026 – Quasi 127mila euro in contanti nascosti nel bagaglio a mano, suddivisi in diversi mazzetti tra gli effetti personali. È quanto hanno scoperto i militari della Guardia di Finanza e i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli durante un controllo all’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino. A trasportare il denaro era un cittadino giordano, proveniente da Nizza, in Francia, e diretto ad Amman, in Giordania. La somma, non dichiarata alle autorità competenti, superava ampiamente la soglia prevista dalla normativa sulla circolazione transfrontaliera dei capitali. Per questo è scattato il sequestro amministrativo di 117mila euro.
Fiumicino, 93mila euro e quasi 40mila dollari nascosti nel bagaglio
La scoperta è avvenuta nell’ambito dei controlli doganali effettuati dai finanzieri del Gruppo di Fiumicino, in collaborazione con il personale dell’Ufficio Lazio 2 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Il passeggero, dopo essere arrivato da Nizza, si apprestava a imbarcarsi su un volo diretto ad Amman quando è stato sottoposto a verifica.
Durante l’ispezione del bagaglio a mano, gli operatori hanno individuato diversi mazzetti di banconote occultati tra gli effetti personali. Il conteggio ha permesso di accertare la presenza di 93.000 euro e 39.900 dollari statunitensi, per un controvalore complessivo di circa 127.000 euro.
Il denaro era destinato a essere trasferito fuori dal territorio italiano e dall’Unione Europea, ma il passeggero non aveva effettuato la dichiarazione valutaria prevista dalla legge.
Contanti in aeroporto, quando è obbligatorio dichiarare il denaro
La normativa sulla circolazione transfrontaliera dei capitali prevede specifici obblighi di dichiarazione per chi trasporta denaro contante a partire dalla soglia di 10.000 euro.
Nel caso accertato all’aeroporto di Fiumicino, il quantitativo di valuta trasportato superava ampiamente il limite previsto.
Per l’omessa dichiarazione valutaria, i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e i militari della Guardia di Finanza hanno quindi disposto il sequestro amministrativo dell’intera quota eccedente la soglia, pari a 117.000 euro.