Roma, 18 novembre 2026 – I prodotti realizzati nelle scuole italiane potrebbero presto trovare una vetrina internazionale all’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito sta lavorando con Aeroporti di Roma (ADR) a un progetto per portare nello scalo i prodotti Made in Mim, dando ai milioni di passeggeri che ogni anno transitano in aeroporto la possibilità di conoscerli e acquistarli. Ad annunciarlo è stato il ministro Giuseppe Valditara, intervenendo al Salone dello Studente alla Fiera di Roma.