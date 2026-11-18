MADE IN ITALY|
Fiumicino, i prodotti delle scuole italiane sbarcano in aeroporto? Il progetto di Valditara
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito lavora con Aeroporti di Roma per esporre e vendere al Leonardo da Vinci i prodotti realizzati dagli studenti italiani
Roma, 18 novembre 2026 – I prodotti realizzati nelle scuole italiane potrebbero presto trovare una vetrina internazionale all’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito sta lavorando con Aeroporti di Roma (ADR) a un progetto per portare nello scalo i prodotti Made in Mim, dando ai milioni di passeggeri che ogni anno transitano in aeroporto la possibilità di conoscerli e acquistarli. Ad annunciarlo è stato il ministro Giuseppe Valditara, intervenendo al Salone dello Studente alla Fiera di Roma.
Made in Mim all’aeroporto di Fiumicino: il progetto di Valditara
L’iniziativa punta a valorizzare il lavoro degli studenti e la qualità delle produzioni realizzate negli istituti scolastici italiani, sfruttando la visibilità internazionale dello scalo di Fiumicino.
“Stiamo lavorando con Aeroporti di Roma per portare i prodotti Made in Mim, realizzati dalle nostre scuole, all’aeroporto di Fiumicino, dove potranno essere conosciuti, apprezzati e acquistati dai milioni di passeggeri che ogni anno transitano nello scalo”, ha dichiarato Valditara.
L’obiettivo è trasformare l’aeroporto in uno spazio di promozione delle competenze e delle capacità produttive maturate all’interno del sistema scolastico italiano.
Il progetto è ancora in fase di definizione: non sono state comunicate una data di avvio, le modalità di vendita o gli istituti che potranno partecipare.
La scuola italiana in vetrina davanti ai viaggiatori di tutto il mondo
Per il ministro, la collaborazione con ADR rappresenta un’opportunità per far conoscere all’estero il talento degli studenti e valorizzare le competenze legate al Made in Italy: “Grazie allo scalo romano, in continua crescita, vogliamo far conoscere al mondo la straordinaria qualità della scuola italiana, valorizzando il Made in Italy, il talento dei nostri giovani e quella cultura della bellezza e del saper fare che rappresenta una delle grandi ricchezze del nostro Paese”.