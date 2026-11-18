Fiumicino, 18 novembre 2026 – La protesta studentesca al Paolo Baffi di Fiumicino si allarga. Questa mattina, mercoledì 18 novembre, è stata occupata anche la succursale dell’istituto, dando seguito alla mobilitazione avviata ieri nella scuola. Un nuovo capitolo delle occupazioni che stanno interessando gli istituti superiori del litorale romano, dopo le iniziative degli studenti del liceo Federigo Enriques e del liceo Anco Marzio di Ostia. Al centro della contestazione, già espressa dagli studenti del Baffi, ci sono le condizioni degli edifici scolastici e la richiesta di maggiori investimenti nell’istruzione.

Paolo Baffi, l’occupazione si estende anche alla succursale

L’occupazione della succursale arriva a distanza di appena un giorno dalla protesta iniziata martedì 17 novembre al Paolo Baffi di Fiumicino. La mobilitazione aveva portato gli studenti a esporre all’ingresso dell’istituto alcuni cartelli per richiamare l’attenzione delle istituzioni e della comunità scolastica sulle condizioni delle strutture e sulle risorse destinate alla scuola.

Tra i messaggi comparsi sui cancelli, uno in particolare riassumeva le richieste dei ragazzi: “La scuola deve essere sicura, non deve cadere a pezzi. Più soldi alla scuola, meno alle armi”.

Una presa di posizione che mette al centro la sicurezza degli ambienti scolastici e la necessità di destinare maggiori finanziamenti al sistema dell’istruzione. Con l’occupazione di questa mattina, la protesta coinvolge dunque anche la succursale del Paolo Baffi, estendendo la mobilitazione all’interno dello stesso istituto.

Da Ostia a Fiumicino, crescono le occupazioni nelle scuole del litorale

L’iniziativa degli studenti del Baffi si inserisce in una mobilitazione più ampia che nelle ultime settimane ha interessato diversi istituti superiori del litorale romano.

A Ostia, le proteste hanno coinvolto prima il liceo Federigo Enriques, occupato nelle scorse settimane, e successivamente il liceo Anco Marzio, dove la mobilitazione è iniziata lunedì 16 novembre.

Il giorno successivo l’occupazione ha raggiunto Fiumicino, con la protesta al Paolo Baffi, per poi estendersi questa mattina anche alla succursale.