Gaeta, 18 novembre 2026 – Il porto di Gaeta sorprende per la crescita del traffico crocieristico e guarda a un nuovo modello di turismo. Nei primi nove mesi del 2026, il numero dei passeggeri è passato da 1.908 a 5.044, con un incremento del 164,4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Numeri ancora contenuti rispetto ai grandi scali del Mediterraneo, ma che indicano una prospettiva sulla quale l’Autorità di Sistema Portuale intende investire: trasformare Gaeta in una destinazione per le crociere boutique, caratterizzate da navi di dimensioni ridotte e da un’offerta turistica legata alla qualità del territorio, alla storia, alla cultura e al paesaggio.

Crociere a Gaeta, passeggeri più che raddoppiati: tutti i numeri

Il bilancio dei primi nove mesi del 2026 evidenzia un’accelerazione significativa per il comparto crocieristico di Gaeta. Rispetto ai 1.908 passeggeri del 2025, quest’anno lo scalo ne ha registrati 5.044, pari a 3.136 crocieristi in più. L’aumento del 164,4% rappresenta uno dei risultati più rilevanti emersi dai dati del sistema portuale laziale.

La crescita interessa anche gli altri indicatori. Gli accosti delle navi da crociera sono aumentati del 27,8%, mentre il numero dei passeggeri in transito ha registrato un incremento del 210%. Un andamento che conferma il rafforzamento dell’attività crocieristica e apre nuove prospettive per il turismo cittadino.

Il dato percentuale va letto tenendo conto della dimensione dello scalo: Gaeta movimenta ancora una quota limitata dei crocieristi che arrivano nei porti del Lazio. La crescita, tuttavia, evidenzia un’evoluzione del settore sulla quale l’Autorità portuale sta costruendo una strategia specifica.

La scommessa sulle crociere boutique: navi più piccole e turismo di qualità

L’obiettivo non è replicare il modello dei grandi porti crocieristici, ma valorizzare le caratteristiche di Gaeta attraverso un segmento diverso del mercato. La prospettiva individuata dall’Autorità di Sistema Portuale è quella delle crociere boutique, con navi di dimensioni contenute e un’offerta rivolta a viaggiatori interessati a conoscere il patrimonio storico, culturale e paesaggistico delle destinazioni visitate.

Una scelta che punta a collegare la crescita dei traffici marittimi alla valorizzazione della città e del territorio circostante, attraverso un modello turistico che l’Autorità portuale intende rendere sostenibile e capace di generare ricadute economiche locali.

A sottolinearlo è il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale, Raffaele Latrofa, commentando i risultati dei primi nove mesi dell’anno: “Gaeta sta iniziando a mostrare concretamente le potenzialità di una crescita turistica diversa, più selettiva e legata alla qualità del territorio”, dichiara Latrofa. La sfida sarà trasformare l’aumento degli arrivi in opportunità per l’economia locale, facendo leva sulle caratteristiche dello scalo e sull’attrattività della destinazione.

Civitavecchia domina le crociere, Fiumicino cresce negli accosti

Il risultato di Gaeta si inserisce in un quadro complessivamente positivo per il sistema portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, che tra gennaio e settembre 2026 ha registrato 3.128.564 crocieristi, in aumento del 10% rispetto allo stesso periodo del 2025. Gli accosti delle navi da crociera hanno raggiunto quota 775, con una crescita del 13,1%.

A guidare il settore resta Civitavecchia, con 3.123.520 passeggeri (+9,8%) e 752 accosti (+12,7%). Particolarmente significativo il dato degli imbarchi e degli sbarchi, arrivati a 1.672.722 passeggeri, in crescita del 19,3%: un risultato che rafforza il ruolo dello scalo come home port internazionale.

Sul fronte commerciale, Civitavecchia ha movimentato circa 6,17 milioni di tonnellate di merci (+0,9%), con incrementi nel settore automotive (+40,4%), nelle rinfuse liquide (+25,7%) e nei traffici containerizzati (+6,3% in tonnellate e +2,9% in TEU).

Fiumicino conferma invece la propria funzione logistica a servizio dell’aeroporto Leonardo da Vinci, attraverso l’approvvigionamento dei prodotti energetici necessari al traffico aereo. Nei primi nove mesi del 2026 lo scalo ha movimentato oltre 2,39 milioni di tonnellate di merci, mentre gli accosti sono aumentati del 15,2%.

“I numeri ci dicono che il nostro sistema portuale continua a crescere nelle sue diverse vocazioni”, osserva Latrofa. “Civitavecchia consolida il proprio ruolo tra i grandi porti crocieristici del Mediterraneo e cresce in comparti commerciali importanti come automotive e container. Fiumicino conferma una funzione strategica per il sistema aeroportuale e guarda allo sviluppo del nuovo porto commerciale”.

Per il presidente, la priorità è fare in modo che i risultati dei traffici si traducano in benefici concreti per le città coinvolte.