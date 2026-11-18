Roma, 18 novembre 2026 – Il Natale arriva in anticipo all’Infernetto, dove domenica 22 novembre è in programma un mercatino dedicato all’artigianato natalizio. A organizzare l’iniziativa è l’associazione Happy Time Infernetto APS, che porterà nelle parrocchie del quartiere le creazioni realizzate dai ragazzi e dalle mamme dell’associazione. Due gli appuntamenti previsti nel corso della mattinata, con la possibilità di scoprire oggetti e lavori artigianali a tema natalizio.