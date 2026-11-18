EVENTI
Infernetto, il Natale arriva in anticipo: un mercatino speciale con le creazioni di ragazzi e mamme
L’associazione Happy Time Infernetto APS organizza un mercatino di artigianato natalizio realizzato dai ragazzi e dalle mamme. Ecco orari, indirizzi e come partecipare
Roma, 18 novembre 2026 – Il Natale arriva in anticipo all’Infernetto, dove domenica 22 novembre è in programma un mercatino dedicato all’artigianato natalizio. A organizzare l’iniziativa è l’associazione Happy Time Infernetto APS, che porterà nelle parrocchie del quartiere le creazioni realizzate dai ragazzi e dalle mamme dell’associazione. Due gli appuntamenti previsti nel corso della mattinata, con la possibilità di scoprire oggetti e lavori artigianali a tema natalizio.
Mercatino di Natale all’Infernetto, dove e quando
Il mercatino si svolgerà domenica 22 novembre 2026 in due diverse parrocchie dell’Infernetto, secondo il programma diffuso dall’associazione.
Il primo appuntamento è fissato dalle 8:30 alle 12:30 presso la Parrocchia San Tommaso Apostolo, in via Lino Liviabella 93.
La seconda tappa è prevista dalle 12:00 alle 13:00 presso la Chiesa Santa Maria dei Pellegrini, in via B. Pasquini 34.
Un’iniziativa che porta l’atmosfera natalizia nel quartiere già a novembre, offrendo ai residenti l’occasione di conoscere le attività dell’associazione e il lavoro svolto dai suoi partecipanti.
Artigianato natalizio realizzato dai ragazzi e dalle mamme
La particolarità del mercatino è rappresentata dai suoi protagonisti: gli oggetti a tema natalizio sono infatti realizzati direttamente dai ragazzi e dalle mamme dell’associazione Happy Time Infernetto APS.
L’appuntamento permette così di valorizzare le creazioni artigianali nate all’interno dell’associazione, condividendole con la comunità in vista delle festività.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 327 4920615 oppure consultare il sito www.associazionehappytimeinfernetto.org.