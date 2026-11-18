Fondi, 18 novembre 2026 – La fortuna fa tappa a Fondi, in provincia di Latina, dove una giocata al Lotto ha fruttato una vincita da 32mila euro. Il risultato è arrivato con l’estrazione di martedì 17 novembre 2026, grazie a una combinazione che ha permesso di centrare tre ambi e un terno. A riportare la notizia è Agipronews, che ha reso noto anche il luogo in cui è stata effettuata la giocata vincente: viale Piemonte, a Fondi.