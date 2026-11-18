LA VINCITA
Lotto, Fondi in estasi: colpo da 32mila euro in viale Piemonte
La fortuna premia la provincia di Latina nell’estrazione di martedì 17 novembre
Fondi, 18 novembre 2026 – La fortuna fa tappa a Fondi, in provincia di Latina, dove una giocata al Lotto ha fruttato una vincita da 32mila euro. Il risultato è arrivato con l’estrazione di martedì 17 novembre 2026, grazie a una combinazione che ha permesso di centrare tre ambi e un terno. A riportare la notizia è Agipronews, che ha reso noto anche il luogo in cui è stata effettuata la giocata vincente: viale Piemonte, a Fondi.
Lotto, vincita da 32mila euro a Fondi: dove è stata effettuata la giocata
Il premio è stato ottenuto grazie a tre ambi e un terno, per un valore complessivo di 32mila euro. La giocata è stata registrata in viale Piemonte, nel comune pontino.
Non sono stati comunicati ulteriori dettagli sull’identità del vincitore né sui numeri estratti che hanno consentito di ottenere il premio.
Lotto, oltre 5,5 milioni di euro distribuiti nell’ultima estrazione
La vincita di Fondi si inserisce nel bilancio del concorso del Lotto di martedì 17 novembre, che ha distribuito complessivamente oltre 5,53 milioni di euro in premi su tutto il territorio nazionale.
Secondo i dati riportati da Agipronews, il totale delle vincite distribuite dall’inizio del 2026 ha raggiunto 1,102 miliardi di euro.