Il futuro dell’aeroporto al centro del confronto: Ciocchetti sostiene il piano da 9 miliardi e richiama le stime su occupazione e sviluppo

Fiumicino, 18 novembre 2026 – Il ruolo strategico dell’aeroporto Leonardo da Vinci per la connettività internazionale e la competitività turistica dell’Italia è stato al centro di una tavola rotonda alla quale è intervenuto Luciano Ciocchetti. Un’occasione di confronto sulle prospettive di crescita dello scalo e sulle possibili ricadute economiche e occupazionali per il territorio, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale e alla qualità della vita dei residenti.

A raccontare i contenuti del proprio intervento è stato lo stesso Ciocchetti attraverso un post pubblicato su X, nel quale ha espresso apprezzamento per il progetto di sviluppo dell’aeroporto e ringraziato i vertici di Aeroporti di Roma

Il piano di sviluppo del Leonardo da Vinci e le ricadute sul territorio

Tra i temi affrontati durante la tavola rotonda anche il progetto di ampliamento dell’aeroporto, che prevede 9 miliardi di euro di investimenti complessivi e punta a portare la capacità dello scalo fino a 100 milioni di passeggeri all’anno entro il 2046: “Il progetto di sviluppo del ‘Leonardo da Vinci’ è, a mio avviso, ambizioso, sostenibile e strategico. Un investimento di lungo periodo che può rafforzare la competitività del nostro Paese, migliorare la connettività internazionale e accompagnare la crescita del turismo”, ha dichiarato Ciocchetti.

Il parlamentare ha citato anche le stime riportate in uno studio LUISS, secondo le quali il piano potrebbe generare circa 70 miliardi di euro di valore aggiunto e 300mila nuove posizioni lavorative complessive. Si tratta di proiezioni sulle potenziali ricadute dell’investimento, che, secondo Ciocchetti, potrebbero interessare non soltanto Fiumicino, ma anche Roma, il Lazio e l’intero Paese.

Sostenibilità ambientale e qualità della vita al centro del confronto

Accanto alle prospettive economiche, Ciocchetti ha sottolineato la necessità di accompagnare lo sviluppo aeroportuale con interventi a tutela del territorio: “Ma sviluppo non può significare soltanto crescita infrastrutturale. Deve significare anche sostenibilità, tutela del territorio, valorizzazione del patrimonio ambientale e archeologico e qualità della vita dei cittadini”.

In questa direzione, il parlamentare ha richiamato le misure previste dal progetto, tra cui nuove aree verdi, percorsi ciclopedonali e interventi per la riduzione dell’impatto acustico: “Ritengo che oggi sia fondamentale accompagnare questo percorso con una visione chiara: crescita, infrastrutture e competitività devono procedere insieme a sostenibilità e valorizzazione del territorio”, ha aggiunto.