Roma, 18 novembre 2026 – Una nuova linea della metropolitana capace di attraversare Roma da nord-est a sud, collegando quartieri come Talenti, il Salario, il centro storico, Trastevere e l’Eur. È il tracciato della Metro D, rappresentato nelle tavole tecniche del documento di fattibilità delle alternative progettuali. La mappa mostra un collegamento che partirebbe dalla zona di piazza Ojetti per raggiungere Agricoltura, all’Eur, passando attraverso alcune delle aree più frequentate della Capitale. Un percorso che, sulla carta, consentirebbe nuovi interscambi con le altre linee della metropolitana. Il documento, tuttavia, non costituisce un’autorizzazione all’avvio dei cantieri e non indica una data di apertura al pubblico.