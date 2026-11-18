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Roma, ecco il tracciato della Metro D: i quartieri, le fermate e i collegamenti previsti
La mappa con 22 fermate da Talenti all’Eur. Ecco cosa prevede il progetto e cosa manca per realizzarlo
Roma, 18 novembre 2026 – Una nuova linea della metropolitana capace di attraversare Roma da nord-est a sud, collegando quartieri come Talenti, il Salario, il centro storico, Trastevere e l’Eur. È il tracciato della Metro D, rappresentato nelle tavole tecniche del documento di fattibilità delle alternative progettuali. La mappa mostra un collegamento che partirebbe dalla zona di piazza Ojetti per raggiungere Agricoltura, all’Eur, passando attraverso alcune delle aree più frequentate della Capitale. Un percorso che, sulla carta, consentirebbe nuovi interscambi con le altre linee della metropolitana. Il documento, tuttavia, non costituisce un’autorizzazione all’avvio dei cantieri e non indica una data di apertura al pubblico.
Metro D Roma, da Ojetti all’Eur: tutte le fermate indicate nella mappa
Nello schema allegato alla documentazione tecnica, la Linea D è rappresentata in arancione e attraversa Roma lungo un itinerario che interessa il quadrante nord-orientale, il centro e i quartieri meridionali.
Partendo dal capolinea settentrionale e procedendo verso sud, nella mappa sono indicate 22 fermate:
- Quadrante nord-est: Ojetti, Pugliese, Talenti, Adriatico, Jonio e Prati Fiscali.
- Salario e centro-nord: Salario, Vescovio, Verbano, Buenos Aires, Fiume e Spagna.
- Centro storico: San Silvestro, Venezia e Sonnino.
- Trastevere e quadrante sud: Nievo, Trastevere, Fermi, Roma Tre e Magliana Nuova.
- Eur: Eur Magliana e Agricoltura.
Si tratta delle denominazioni riportate nello schema progettuale, che non devono essere considerate necessariamente definitive.
Il percorso delineato permetterebbe di servire direttamente zone che oggi non dispongono di una fermata della metropolitana nelle immediate vicinanze, creando un collegamento tra il quadrante di Talenti e le aree a sud del centro storico.
Metro D, i collegamenti con le linee A, B e C
Uno degli elementi più rilevanti della rappresentazione progettuale riguarda la possibilità di integrare la futura Linea D con la rete metropolitana romana.
Nello schema vengono individuati alcuni punti di collegamento con le altre linee, tra cui Spagna per la Metro A, Venezia per la Metro C ed Eur Magliana per la Metro B. Si tratta di interscambi rappresentati nell’assetto progettuale, non di collegamenti già disponibili con la Linea D.
Il tracciato attraverserebbe inoltre Trastevere, creando un nuovo asse di trasporto pubblico tra il centro storico e la parte meridionale della città.
L’interesse della proposta risiede proprio nella possibilità di collegare quartieri distribuiti lungo una direttrice diversa rispetto a quelle delle attuali linee metropolitane.
Quando verrà realizzata la Metro D di Roma?
La documentazione allegata porta il titolo “Metropolitana di Roma – Linea D. Documento di fattibilità delle alternative progettuali” e comprende le corografie del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) della Città Metropolitana di Roma Capitale, approvato con deliberazione n. 79 del 13 dicembre 2024.