Fiumicino, 18 novembre 2026 – L’autostrada A91 Roma-Fiumicino sarà temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni nella notte tra sabato 21 e domenica 22 novembre 2026. Lo comunica Anas, che ha programmato l’interruzione della circolazione per consentire l’installazione del nuovo sovrappasso destinato a collegare l’autostrada con l’area Est di Cargo City, nei pressi dell’aeroporto Leonardo da Vinci. La chiusura è prevista indicativamente dalle ore 21:00 di sabato alle 06:00 di domenica, salvo conferma definitiva del programma operativo. Per gli automobilisti diretti ai terminal e per chi deve raggiungere Roma sono già stati individuati percorsi alternativi.