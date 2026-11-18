L'AUTOTRADA
Roma-Fiumicino, autostrada chiusa in entrambe le direzioni: data, orario e percorsi alternativi
Stop al traffico per l’installazione del nuovo sovrappasso di Cargo City. Anas indica le deviazioni per raggiungere i terminal aeroportuali e per chi viaggia verso Roma
Fiumicino, 18 novembre 2026 – L’autostrada A91 Roma-Fiumicino sarà temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni nella notte tra sabato 21 e domenica 22 novembre 2026. Lo comunica Anas, che ha programmato l’interruzione della circolazione per consentire l’installazione del nuovo sovrappasso destinato a collegare l’autostrada con l’area Est di Cargo City, nei pressi dell’aeroporto Leonardo da Vinci. La chiusura è prevista indicativamente dalle ore 21:00 di sabato alle 06:00 di domenica, salvo conferma definitiva del programma operativo. Per gli automobilisti diretti ai terminal e per chi deve raggiungere Roma sono già stati individuati percorsi alternativi.
Autostrada Roma-Fiumicino chiusa: date, orari e tratto interessato
L’intervento riguarda il chilometro 16+100 dell’autostrada A91, dove è prevista l’installazione dell’impalcato in acciaio del nuovo sovrappasso. Le operazioni, tecnicamente definite di varo, richiedono la temporanea interruzione del traffico in entrambe le direzioni per garantire la sicurezza degli automobilisti e del personale impegnato nel cantiere.
Secondo quanto comunicato da Anas, il calendario prevede:
- Sabato 21 novembre 2026: chiusura indicativamente dalle ore 21:00.
- Domenica 22 novembre 2026: riapertura prevista intorno alle ore 06:00.
- Direzioni interessate: sia verso l’aeroporto di Fiumicino sia verso Roma.
Gli orari sono ancora soggetti alla conferma definitiva del programma operativo. Sarà quindi importante verificare eventuali aggiornamenti prima di mettersi in viaggio, soprattutto per chi deve raggiungere l’aeroporto nelle ore notturne.
Come raggiungere l’aeroporto di Fiumicino durante la chiusura dell’A91
Per gli automobilisti diretti all’aeroporto Leonardo da Vinci, Anas ha previsto un itinerario alternativo che consentirà di raggiungere i terminal anche durante l’interruzione dell’autostrada.
I veicoli dovranno effettuare l’uscita obbligatoria allo svincolo Area Cargo. Da qui sarà possibile proseguire attraverso la viabilità interna aeroportuale, percorrendo via Lindbergh per raggiungere i terminal.
In alternativa, gli automobilisti potranno rientrare sulla A91 dopo il tratto interessato dai lavori, seguendo le indicazioni predisposte sul posto.
La deviazione sarà particolarmente importante per i passeggeri con voli in partenza o in arrivo nella fascia notturna, così come per chi accompagna o deve andare a prendere qualcuno in aeroporto.
Da Fiumicino verso Roma: le deviazioni e il percorso per i mezzi pesanti
Per chi viaggia in direzione di Roma, il percorso alternativo individuato da Anas prevede il passaggio attraverso via Portuense, seguendo l’apposita segnaletica temporanea.
È inoltre previsto un itinerario specifico per i mezzi pesanti con massa superiore a 3,5 tonnellate, che dovranno raggiungere via Portuense seguendo, nell’ordine:
- Via Marchetti;
- Via Lago di Traiano;
- Corridoio C5;
- Via Portuense.
Gli automobilisti dovranno attenersi alla segnaletica predisposta in corrispondenza delle deviazioni e degli accessi interessati dalla chiusura.
Nuovo sovrappasso Cargo City, perché chiude la Roma-Fiumicino
La chiusura notturna rientra nei lavori di completamento dello svincolo di interconnessione tra l’autostrada A91 e l’area Est di Cargo City, un’opera realizzata da Aeroporti di Roma.
L’intervento prevede il posizionamento della struttura in acciaio del nuovo sovrappasso, destinato ad attraversare l’autostrada in corrispondenza del chilometro 16+100.
Si tratta di una fase necessaria per consentire il successivo avanzamento dei lavori del nuovo sistema di collegamento con le aree logistiche e aeroportuali a servizio dello scalo Leonardo da Vinci.
Per informazioni aggiornate sulla viabilità e sulle eventuali modifiche al programma delle chiusure, Anas mette a disposizione il servizio clienti Pronto Anas, raggiungibile al numero verde gratuito 800 841 148.