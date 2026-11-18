Si parte venerdì 20 novembre alla Casina Trincia con Giovanni Tridente e Alessandro Simoncini. In programma approfondimenti su privacy, creatività e uso consapevole dell’IA

Santa Marinella, 18 novembre 2026 – Come cambia la nostra vita con l’intelligenza artificiale? E soprattutto, come possiamo utilizzare le nuove tecnologie senza perdere autonomia, creatività e capacità di giudizio? Sono alcune delle domande al centro del nuovo ciclo di tre incontri gratuiti sull’intelligenza artificiale a Santa Marinella, promosso dal Comune e dalla Biblioteca Comunale “Alessandro Capotosti”. Il primo appuntamento è fissato per venerdì 20 novembre 2026, alle ore 17:00, alla Casina Trincia di via Aurelia 363, con la partecipazione del giornalista e docente universitario Giovanni Tridente e dell’esperto di intelligenza artificiale Alessandro Simoncini. L’ingresso è libero.

Intelligenza artificiale a Santa Marinella: il primo incontro il 20 novembre

Il ciclo si apre con l’appuntamento “Come restare umani nell’era dell’IA? Educazione, responsabilità e vita quotidiana”, dedicato alle opportunità e ai rischi delle nuove tecnologie nella vita di tutti i giorni.

Protagonista sarà Giovanni Tridente, giornalista e docente presso la Pontificia Università della Santa Croce, studioso delle implicazioni etiche, sociali ed educative dell’intelligenza artificiale. Autore di diverse pubblicazioni sul rapporto tra esseri umani e tecnologia, tra cui Anima Digitale, Tridente affronterà le sfide della trasformazione digitale, soffermandosi sulla necessità di preservare la centralità della persona.

A dialogare con lui e moderare l’incontro sarà Alessandro Simoncini, AI Trainer, consulente e formatore con competenze che spaziano dalla psicologia del lavoro al marketing e alla comunicazione.

L’appuntamento è aperto a tutta la cittadinanza e si svolgerà venerdì 20 novembre alle ore 17:00 presso la Casina Trincia, in via Aurelia 363 a Santa Marinella.

Privacy, diritto e creatività: gli altri incontri in programma

L’iniziativa non si esaurirà con il primo appuntamento. Il programma prevede infatti altri due incontri pubblici, dedicati ad aspetti sempre più presenti nella quotidianità di cittadini, studenti e professionisti.

Il secondo incontro, intitolato “Intelligenza Artificiale, diritto e privacy”, vedrà la partecipazione dell’avvocata Claudia Caluori, esperta di diritto delle nuove tecnologie e protezione dei dati personali. Al centro del confronto ci saranno le implicazioni giuridiche legate all’utilizzo dell’IA e alla tutela delle informazioni personali.

Il terzo appuntamento, “Creatività, scrittura e Intelligenza Artificiale”, sarà dedicato al rapporto tra nuove tecnologie e produzione culturale. A intervenire sarà Elena Giogli, autrice, sceneggiatrice e regista con esperienza nella scrittura cinematografica e televisiva. Tra i suoi lavori figurano il film Fuori la Verità, il documentario Il Custode della Memoria, la serie televisiva Illuminate su Rai 3 e il libro Gli animali ci salvano, pubblicato da Salani.

Le date e gli orari dei due appuntamenti successivi non sono ancora stati specificati nella comunicazione degli organizzatori. L’ingresso a tutti gli eventi sarà gratuito.

Intelligenza artificiale per over 60 e studenti: i laboratori a Santa Marinella

Il ciclo di incontri fa parte di un progetto più ampio dedicato alla formazione digitale e all’utilizzo consapevole dell’intelligenza artificiale, con particolare attenzione alle diverse fasce d’età.

Tra le iniziative già avviate figurano i laboratori teorico-pratici rivolti ai cittadini over 60, ospitati presso la Biblioteca Comunale e condotti da Alessandro Simoncini. Un percorso pensato per avvicinare anche le persone meno abituate agli strumenti digitali alle nuove applicazioni dell’IA.

Il progetto coinvolge inoltre gli studenti del Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Santa Marinella, che parteciperanno al laboratorio “L’IA per studiare meglio e in sicurezza”. L’obiettivo è aiutare i ragazzi a conoscere le potenzialità dell’intelligenza artificiale nell’apprendimento, senza trascurare i rischi e l’importanza del pensiero critico.