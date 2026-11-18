A trent’anni dal debutto, Dwayne Johnson annuncia il ritorno a Houston. Per esserci ha persino rinviato il tour di Jumanji. E i fan sognano già

Houstin, 18 novembre 2026 – The Rock torna in WWE. E lo fa a trent’anni esatti dal suo debutto, proprio sul palcoscenico che nel 1996 diede inizio alla sua carriera. Dwayne Johnson ha annunciato che sarà presente a Survivor Series: WarGames, il prossimo grande evento della federazione in programma a Houston, in Texas. Una notizia arrivata a sorpresa mercoledì 18 novembre, durante un’intervista a The Pat McAfee Show, e destinata a riaccendere l’entusiasmo degli appassionati di wrestling. L’ex campione ha anche rivelato di aver modificato i propri impegni cinematografici pur di partecipare alla serata.

The Rock annuncia il ritorno: “Non me lo perderei per nulla al mondo”

L’annuncio è arrivato mentre Johnson era ospite del programma di Pat McAfee, in vista della sua partecipazione a College GameDay all’Università di Miami. Alla domanda su un possibile ritorno in WWE, l’attore non ha lasciato spazio a dubbi: “Non mi perderei la prossima settimana per nulla al mondo. Vado a Houston. Houston, non abbiamo un problema. Sarò a Survivor Series”.

Una presenza alla quale The Rock teneva particolarmente, tanto da averla programmata con diversi mesi di anticipo. Johnson ha raccontato di aver parlato con Sony circa tre mesi fa per posticipare di una settimana il tour promozionale del nuovo Jumanji, così da liberarsi dagli impegni e partecipare all’evento.

Il motivo è soprattutto personale. Survivor Series 2026 celebra i trent’anni della carriera di The Rock in WWE. Proprio durante l’edizione del 1996, quando si presentava ancora con il nome di Rocky Maivia, Johnson disputò il suo primo incontro nella federazione, risultando l’unico sopravvissuto della propria squadra in un tradizionale match a eliminazione cinque contro cinque. Da quel momento sarebbe iniziato il percorso che lo avrebbe trasformato in una delle figure più riconoscibili nella storia del wrestling.

Ripercorrendo le diverse incarnazioni del suo personaggio, da Rocky Maivia al People’s Champion, fino al Final Boss, Johnson ha sottolineato il legame con il pubblico, ricordando anche il soprannome di People’s Champion ricevuto da Muhammad Ali. “Il People’s Champ torna a casa”, ha dichiarato, confermando la volontà di celebrare questo anniversario insieme ai tifosi.

Dal ritorno di John Cena al possibile confronto con Roman Reigns

La notizia apre inevitabilmente interrogativi sul futuro di The Rock in WWE. La sua ultima apparizione risale a Elimination Chamber 2025, quando fu protagonista del clamoroso cambio di schieramento di John Cena, passato dalla parte dei cattivi in uno dei momenti più discussi della sua carriera.

Per ritrovare invece l’ultimo incontro effettivamente disputato da Johnson bisogna tornare a WrestleMania 40, quando il suo coinvolgimento nelle vicende della Bloodline contribuì ad alimentare la rivalità con Cody Rhodes.

Ed è proprio da quella storia che nasce l’ipotesi più suggestiva: un possibile incontro tra The Rock e Roman Reigns . Si tratta di una sfida attesa da tempo dagli appassionati e mai concretizzata, che potrebbe rappresentare uno degli appuntamenti principali di WrestleMania 43 di Riad, la prima edizione dello spettacolo prevista fuori dagli Stati Uniti

Johnson ha annunciato la propria presenza a Survivor Series, non un ritorno immediato sul ring. Resta quindi da capire quale ruolo avrà nella serata e se la sua partecipazione sarà limitata alle celebrazioni oppure contribuirà a sviluppare nuove storyline. Sia chiaro: ad oggi è fantawrestling. Ma nel wrestling, le sorprese sono dietro l’angolo. E Johnson ha qualcosa da farsi perdonare con il WWE Universe, dopo essere sparito dalla scena a seguito di Elimination Chamber.

Mission impossible? Forse. Ma per uno che di mestiere fa l’attore più pagato di Hollywood, certe missioni fanno parte del lavoro.