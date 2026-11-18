IL CANTIERE
Tragliatella, avanti i lavori per la rotatoria anti-incidenti: “Ecco a che punto è il progetto”
Proseguono gli interventi all’incrocio tra via di Tragliatella e via Casale Sant’Angelo
Fiumicino, 18 novembre 2026 – Proseguono secondo il cronoprogramma i lavori per la nuova rotatoria all’incrocio tra via di Tragliatella e via Casale Sant’Angelo, in località Crocicchie, nel territorio di Fiumicino. Un intervento atteso da anni, destinato a migliorare la sicurezza stradale in un punto della viabilità locale caratterizzato, secondo quanto riferito dall’amministrazione comunale, da frequenti incidenti e rallentamenti del traffico. Il cantiere è attualmente concentrato lungo i margini della carreggiata, dove si stanno effettuando le opere preliminari necessarie alla successiva costruzione della rotatoria.
Rotatoria delle Crocicchie, a che punto sono i lavori
In questa fase gli operai sono impegnati nella sistemazione dei sottoservizi e dei marciapiedi, interventi indispensabili prima di procedere con la realizzazione vera e propria della nuova intersezione.
Il progetto, già approvato dalla Giunta comunale, riguarda un incrocio lungo la strada provinciale SP 15b, arteria extraurbana che collega la via Aurelia alla Braccianese Claudia e interessa gli spostamenti tra i territori di Fiumicino, Roma e Anguillara Sabazia.
La nuova rotatoria è stata progettata per regolare in modo più efficace i flussi dei veicoli, moderare la velocità di percorrenza e ridurre le situazioni di rischio in un tratto particolarmente trafficato. L’intervento comprende anche la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione pubblica.
Sicurezza stradale, Onorati: “Un intervento atteso da anni”
A fare il punto sull’avanzamento del cantiere è l’assessore ai Lavori pubblici, Giovanna Onorati, che conferma il rispetto dei tempi programmati.
“La nuova rotatoria consentirà di migliorare la regolazione dei flussi veicolari, ridurre i rallentamenti e moderare la velocità dei mezzi in transito, contribuendo a diminuire il rischio di incidenti in un tratto stradale particolarmente trafficato. L’intervento prevede inoltre la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione pubblica”, dichiara Onorati.
L’amministrazione continuerà a seguire le diverse fasi del cantiere, con l’obiettivo di completare l’infrastruttura nei tempi previsti.
“Continueremo a monitorare ogni fase dell’intervento, affinché i lavori proseguano nel rispetto dei tempi programmati e si possa arrivare quanto prima al completamento di un’infrastruttura fondamentale per la sicurezza e la mobilità del territorio”, conclude l’assessore.