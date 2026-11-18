Fiumicino, 18 novembre 2026 – Proseguono secondo il cronoprogramma i lavori per la nuova rotatoria all’incrocio tra via di Tragliatella e via Casale Sant’Angelo, in località Crocicchie, nel territorio di Fiumicino. Un intervento atteso da anni, destinato a migliorare la sicurezza stradale in un punto della viabilità locale caratterizzato, secondo quanto riferito dall’amministrazione comunale, da frequenti incidenti e rallentamenti del traffico. Il cantiere è attualmente concentrato lungo i margini della carreggiata, dove si stanno effettuando le opere preliminari necessarie alla successiva costruzione della rotatoria.