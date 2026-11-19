Alla notizia della morte, l’amministrazione comunale e la comunità isolana hanno espresso profondo cordoglio, ricordando la scelta di Vigorelli di mettere la propria esperienza al servizio dell’isola

Una lunga carriera attraversando la carta stampata, il servizio pubblico e la televisione commerciale, affiancata dall’impegno amministrativo nell’isola che aveva scelto come luogo d’elezione. È morto a 82 anni Piero Vigorelli, giornalista, volto televisivo ed ex sindaco di Ponza dal 2012 al 2017. A dare notizia della scomparsa, avvenuta nella serata di martedì 18 novembre «lontano dalla sua amata Ponza», è stata la famiglia attraverso i social.

Nato a Zugo, in Svizzera, il 15 giugno 1944, figlio dello scrittore e critico letterario Giancarlo Vigorelli, entrò nel 1974 nella redazione del Messaggero, dove lavorò per quindici anni seguendo cronaca, politica e affari internazionali. Passato in Rai, ideò e condusse «Detto tra noi – La cronaca in diretta» su Rai 2, dirigendo poi dal 1994 al 1996 la Testata Giornalistica Regionale. Nel 1997 approdò a Mediaset, ricoprendo incarichi di rilievo a Videonews e al Tg5, oltre alla direzione di «Verissimo» e alla conduzione di «Miracoli» su Rete 4.

Il cordoglio del Comune di Ponza e del sindaco Ambrosino

Alla notizia della morte, l’amministrazione comunale e la comunità isolana hanno espresso profondo cordoglio, ricordando la scelta di Vigorelli di mettere la propria esperienza al servizio dell’isola in una fase delicata per il territorio e sottolineando come il suo carattere deciso e il legame profondo con Ponza si siano tradotti in un costante impegno per la valorizzazione e la promozione locale.

Il sindaco Francesco Ambrosino, stringendosi a nome dell’intera amministrazione ai familiari e agli amici, ha ricordato così il predecessore: «Un legame profondo e un amore incondizionato per la nostra isola». E ha concluso con un saluto diretto: «Ciao Piero, che il mare della tua amata Ponza ti accompagni per sempre».

Il messaggio della Rai per gli anni nel servizio pubblico

Un messaggio di partecipazione è arrivato anche dai vertici di viale Mazzini: «L’amministratore delegato Rai, Giampaolo Rossi, il Cda e l’intera azienda si stringono ai familiari di Piero Vigorelli, scomparso oggi, e ne ricordano l’appassionato impegno giornalistico che aveva caratterizzato il suo lavoro negli anni spesi per il Servizio Pubblico».