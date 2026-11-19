Il direttore generale della Asl Roma 6 ha verificato l’avanzamento dei cantieri, tra cui il reparto di Ortopedia e la copertura della Terapia Intensiva

Anzio/Nettuno – Il Direttore Generale della Asl Roma 6, Giovanni Profico, ha effettuato ieri un sopralluogo presso gli Ospedali Riuniti Anzio-Nettuno per verificare lo stato di avanzamento di una serie di interventi strategici già in corso o prossimi all’avvio, finalizzati al miglioramento strutturale e organizzativo del presidio ospedaliero.

Tra gli interventi più rilevanti figura la completa ristrutturazione del reparto di Ortopedia, che interesserà sia i servizi sia i sedici posti letto attualmente disponibili. I lavori, che si concluderanno entro la fine dell’anno, consentiranno di restituire ai cittadini e agli operatori sanitari un reparto completamente rinnovato, più moderno, funzionale e rispondente agli standard assistenziali più avanzati.

Sono inoltre imminenti i lavori di riqualificazione del blocco operatorio, dove le sale operatorie saranno integralmente rinnovate. Il progetto prevede la realizzazione di tre nuove sale operatorie adeguate ai più elevati standard tecnologici e qualitativi. Durante il periodo di cantiere, l’attività chirurgica sarà garantita da una quarta sala già operativa e da una delle due nuove sale dedicate alla ginecologia, grazie a una programmazione specifica che consentirà di mantenere la piena operatività del blocco operatorio.

Importanti novità riguardano anche l’ex Palazzina ALPI, per la quale è stato recentemente pubblicato sul BURL un finanziamento pari a 6,5 milioni di euro. Le risorse saranno destinate agli interventi di adeguamento strutturale e di messa in sicurezza dell’edificio, dove verrà realizzato un nuovo polo dedicato alla cardiologia, con quindici letti ordinari e l’attivazione di cinque posti UTIC (Unità di Terapia Intensiva Cardiologica), un servizio fondamentale per il rafforzamento dell’offerta sanitaria del litorale.

Sono in corso di prosecuzione, compatibilmente con le condizioni atmosferiche, gli interventi sulla copertura della Terapia Intensiva, finalizzati a risolvere in modo definitivo le problematiche legate alle infiltrazioni e a migliorare le condizioni strutturali dell’area.

Al sopralluogo hanno partecipato anche il Direttore Sanitario del presidio ospedaliero, dott. Ciriaco Consolante, e il geom. Franco Quaranta dell’Ufficio Tecnico della Asl Roma 6.

«Gli interventi che stiamo realizzando ad Anzio e Nettuno rappresentano un investimento concreto sulla qualità dell’assistenza e sulla sicurezza dei nostri cittadini», ha dichiarato il Direttore Generale Giovanni Profico.