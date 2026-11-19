Il Blitz della Polizia Locale|
Asilo nido abusivo a Roma, Maselli annuncia la proposta di legge: «Sanzioni più severe»
L’operazione è stata eseguita dagli agenti dell’XI Gruppo Marconi insieme agli uffici capitolini competenti, con l’obiettivo di verificare l’osservanza delle regole stabilite per i servizi educativi dedicati alla prima infanzia, la regolarità della gestione e la salvaguardia dei minori
Un’attività formalmente impostata come associazione, ma che nei fatti operava come asilo nido privo delle autorizzazioni richieste. È quanto emerso dagli accertamenti svolti dalla Polizia Locale di Roma Capitale nell’ambito dell’XI Municipio, conclusi con due provvedimenti di chiusura e sanzioni amministrative per circa 10mila euro.
L’operazione è stata eseguita dagli agenti dell’XI Gruppo Marconi insieme agli uffici capitolini competenti, con l’obiettivo di verificare l’osservanza delle regole stabilite per i servizi educativi dedicati alla prima infanzia, la regolarità della gestione e la salvaguardia dei minori.
Irregolarità educative e somministrazione senza permessi
Durante i controlli è risultato che la struttura, pur presentandosi con una veste associativa, svolgeva servizi educativi per bambini piccoli secondo modalità assimilabili a quelle di un asilo nido, senza possedere il titolo autorizzativo previsto dalla normativa di settore.
Gli operanti hanno inoltre accertato la somministrazione di alimenti e bevande in assenza delle prescritte autorizzazioni, rilevando così ulteriori profili di irregolarità nella conduzione dei locali.
Provvedimenti, verifiche sanitarie e l’annuncio di Maselli
All’esito delle verifiche sono stati emessi due distinti atti di chiusura per le attività prive di autorizzazione e contestate sanzioni amministrative per un totale di circa 10mila euro, mentre gli atti attinenti ai profili igienico-sanitari sono stati inviati alla Asl Roma 3 per ulteriori controlli su preparazione e conservazione degli alimenti.
Sulla vicenda è intervenuto Massimiliano Maselli, assessore ai Servizi sociali, alla Disabilità, al Terzo settore e ai Servizi alla persona: «Apprendo con preoccupazione la notizia della scoperta di un asilo nido senza autorizzazioni a Roma. Ringrazio, innanzitutto, la Polizia Locale per avere eseguito importanti controlli che servono a garantire la tutela, la sicurezza e il benessere dei nostri minori. Ringrazio, altresì, l’Asl Roma 3 per i controlli effettuati. In ragione di ciò, entro dicembre e dopo ampio confronto con le realtà interessate, porterò in Giunta una nuova proposta di legge che, oltre a molte novità, stabilirà un inasprimento delle sanzioni per le strutture non in regola».