Un’attività formalmente impostata come associazione, ma che nei fatti operava come asilo nido privo delle autorizzazioni richieste. È quanto emerso dagli accertamenti svolti dalla Polizia Locale di Roma Capitale nell’ambito dell’ XI Municipio , conclusi con due provvedimenti di chiusura e sanzioni amministrative per circa 10mila euro.

L’operazione è stata eseguita dagli agenti dell ’XI Gruppo Marconi insieme agli uffici capitolini competenti, con l’obiettivo di verificare l’osservanza delle regole stabilite per i servizi educativi dedicati alla prima infanzia, la regolarità della gestione e la salvaguardia dei minori.

Gli operanti hanno inoltre accertato la somministrazione di alimenti e bevande in assenza delle prescritte autorizzazioni, rilevando così ulteriori profili di irregolarità nella conduzione dei locali.

All’esito delle verifiche sono stati emessi due distinti atti di chiusura per le attività prive di autorizzazione e contestate sanzioni amministrative per un totale di circa 10mila euro, mentre gli atti attinenti ai profili igienico-sanitari sono stati inviati alla Asl Roma 3 per ulteriori controlli su preparazione e conservazione degli alimenti.