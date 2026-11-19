La droga è stata trovata grazie a Frida, unità cinofila che ha fiutato la sostanza nella parte posteriore del mezzo

Quasi 17 chilogrammi di cocaina ad alta purezza occultati in un doppiofondo apribile tramite un congegno elettromeccanico a combinazione e due corrieri arrestati in flagranza di reato. È l’esito dell’operazione condotta dai finanzieri del comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma presso lo scalo marittimo di Civitavecchia, nell’ambito delle attività di contrasto ai traffici illeciti e di controllo economico del territorio.

L’intervento, eseguito dai militari del gruppo di Civitavecchia, è nato da un’attività di analisi di rischio su passeggeri e veicoli provenienti dall’estero. L’attenzione si è concentrata su un’autovettura sottoposta al controllo dell’unità cinofila antidroga Frida, che ha segnalato la presenza di droga nella parte posteriore del mezzo.

Il doppiofondo e il valore dello stupefacente

Con il successivo approfondimento ispettivo, svolto insieme ai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nei locali di retrovalico, è stato individuato e smontato un doppiofondo nel vano bagagli, protetto da un sistema di apertura a combinazione attivabile solo attraverso un comando elettrico nascosto.

All’interno del vano stagno sono stati trovati e sottoposti a sequestro probatorio 15 panetti di cocaina ad alta percentuale di purezza, per un peso complessivo di quasi 17 chili. Secondo le stime legate al carico, con un rapporto di taglio generico la sostanza avrebbe potuto fruttare oltre 134.000 dosi sul mercato al dettaglio, per un valore stimato intorno ai 5 milioni di euro.

L’arresto