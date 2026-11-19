L’iniziativa, realizzata con il patrocinio della Città di Fiumicino e impostata graficamente come una carta d’imbarco simbolica dal titolo « Destinazione Mondo – 25 anni di Area Solidarietà Alitalia Ets» , rappresenta un momento di incontro aperto alla cittadinanza e agli amici del sodalizio.

Il cuore dell’appuntamento sarà la presentazione del libro celebrativo, un volume dedicato a ripercorrere venticinque anni di impegno attraverso le esperienze, le iniziative e le persone che hanno contribuito alla vita dell’associazione.