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«Destinazione Mondo – 25 anni di Area Solidarietà Alitalia Ets», l’evento a Fiumicino
Un quarto di secolo di attività raccontato attraverso storie, progetti e volti che hanno accompagnato il percorso dell’associazione
L’iniziativa, realizzata con il patrocinio della Città di Fiumicino e impostata graficamente come una carta d’imbarco simbolica dal titolo «Destinazione Mondo – 25 anni di Area Solidarietà Alitalia Ets», rappresenta un momento di incontro aperto alla cittadinanza e agli amici del sodalizio.
Il libro celebrativo e il programma dell’iniziativa
Il cuore dell’appuntamento sarà la presentazione del libro celebrativo, un volume dedicato a ripercorrere venticinque anni di impegno attraverso le esperienze, le iniziative e le persone che hanno contribuito alla vita dell’associazione.
Ad accompagnare la presentazione sono previsti anche intermezzi musicali dal vivo affidati al TiberCoro e alla Fire Dixie Jazz Band, chiamati a scandire i diversi momenti dell’incontro pomeridiano.
L’invito aperto alla comunità locale
Nell’invito diffuso per l’occasione si segnala che la partecipazione è aperta al pubblico, con l’indicazione di raggiungere l’Aula Consiliare con congruo anticipo rispetto all’orario di inizio delle 18.
L’appuntamento del 27 novembre offre così alla comunità di Fiumicino l’opportunità di ripercorrere le tappe principali di una realtà legata al territorio e al mondo del volontariato, unendo memoria associativa e condivisione culturale.