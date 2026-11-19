Fiumicino, 19 novembre 2026 – Uno stadio, un acquario, un museo, un ospedale, nuove infrastrutture ferroviarie e stradali, fino alle cabinovie e alla riqualificazione del litorale. Fiumicino mette nero su bianco il progetto per ridisegnare il proprio futuro, con un programma di trasformazione urbanistica, economica e infrastrutturale destinato a interessare l’intero territorio comunale. La Giunta guidata dal sindaco Mario Baccini, con la deliberazione numero 246 del 16 novembre 2026, ha approvato gli indirizzi strategici per lo sviluppo della città, avviando il percorso che dovrà portare alla definizione di un nuovo Masterplan e, successivamente, alla variante urbanistica. Un disegno ancora nella fase di pianificazione, ma che delinea le ambizioni dell’amministrazione per i prossimi anni.

Fiumicino, il piano per la nuova città

Al centro del provvedimento c’è la volontà di trasformare Fiumicino in una «nuova capitale logistica intermodale del Paese», valorizzando la presenza dell’aeroporto Leonardo da Vinci, delle infrastrutture portuali e dei collegamenti ferroviari e autostradali. L’obiettivo dichiarato è superare una visione del territorio legata esclusivamente alla sua funzione di scalo al servizio di Roma, costruendo una città dotata di una propria identità urbanistica, architettonica, turistica ed economica.

A sostenere questa prospettiva sono anche i numeri riportati nella delibera. Secondo le valutazioni dell’amministrazione, Fiumicino registra mediamente circa 250mila presenze giornaliere, considerando residenti, passeggeri aeroportuali e frequentatori del litorale, soprattutto durante l’estate. Un flusso che grava su servizi concepiti per una popolazione di circa 90mila abitanti. Con il potenziamento dell’aeroporto, della ferrovia, delle attività portuali e delle strutture dedicate all’intrattenimento, il Comune ipotizza che le presenze possano arrivare a 300mila persone al giorno.

Stadio, acquario, ospedale e cabinovie: le grandi opere previste

Il documento individua un ampio elenco di infrastrutture da inserire nella futura pianificazione. Sul fronte della mobilità si prevedono ponti, nuove strade, svincoli, complanari, viadotti, stazioni ferroviarie, tratte ferrate e cabinovie, insieme a interventi sulla rete autostradale e sul sistema aeroportuale. Particolare attenzione viene riservata anche allo sviluppo dei porti turistici, commerciali e crocieristici e alle opere necessarie per migliorare i collegamenti tra le diverse infrastrutture.

Ma il progetto non riguarda soltanto i trasporti. Tra le opere indicate compaiono un acquario, un museo, uno stadio, impianti sportivi, un auditorium e strutture per la formazione e gli eventi culturali. La pianificazione comprenderà inoltre strutture ricettive, spazi espositivi e commerciali, percorsi ciclopedonali e interventi per valorizzare i parchi archeologici e gli antichi borghi. Si tratta, allo stato attuale, di indirizzi programmatici: la delibera non definisce ancora la localizzazione puntuale delle singole opere, i relativi costi o i tempi di realizzazione.

Il rilancio del litorale e gli interventi per l’ambiente

Un capitolo rilevante riguarda il rilancio della costa di Fiumicino. L’amministrazione intende intervenire sulla riqualificazione degli arenili a nord del porto canale, sul miglioramento dei lungomare e sulla creazione di nuovi spazi per passeggiate, attività turistiche e commercio. Il documento contempla anche la possibilità di guadagnare nuovo suolo dal mare, laddove le condizioni lo consentano e gli interventi risultino coerenti con la pianificazione complessiva.

Accanto alle grandi opere, la Giunta individua una serie di priorità ambientali e sociali. Tra queste figurano la sistemazione di parchi, pinete, oasi e dune, gli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico a Isola Sacra, il potenziamento della rete idrica, degli impianti di depurazione e delle infrastrutture energetiche. Previsti nella pianificazione anche impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti, con l’obiettivo di raggiungere l’autosufficienza del ciclo, oltre a interventi per migliorare la qualità delle acque. Sul fronte sanitario e sociale, il documento indica l’ospedale, centri per anziani e nuovi piani di zona destinati alle situazioni di disagio sociale e alle giovani coppie.

Fondazione Fiumicino 3000, il ruolo nel nuovo Masterplan

A coordinare il lavoro di pianificazione, affiancando gli uffici comunali, sarà la Fondazione Fiumicino 3000, istituita con una deliberazione del Consiglio comunale del luglio 2025. La Giunta le ha affidato il compito di supportare l’amministrazione nella redazione di un Masterplan di dettaglio, destinato a definire la collocazione delle opere e ad accompagnare il percorso tecnico-amministrativo fino all’adozione della nuova variante urbanistica. La Fondazione contribuirà inoltre all’individuazione delle procedure necessarie per la programmazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi, comprese le possibili modalità di reperimento delle risorse finanziarie.

Riforma di Roma Capitale: il nodo dell’autonomia

Il progetto punta anche a rafforzare l’autonomia e il ruolo istituzionale di Fiumicino, in un contesto nel quale la delibera richiama sia il disegno di legge costituzionale sui nuovi poteri di Roma Capitale sia la proposta relativa alla nuova provincia Porta d’Italia. L’amministrazione intende così sviluppare un’identità territoriale autonoma, ma complementare a quella della Capitale.