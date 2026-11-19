È stato archiviato il fascicolo pendente contro il poliziotto del Commissariato Anzio-Nettuno indagato per atto dovuto a seguito di un incidente avvenuto a Nettuno nel quale perse la vita un 49enne bulgaro, fuggito all’alt mentre era a bordo di un motorino rubato, insieme al figlio di 12 anni . Durante l’inseguimento, avvenuto nel marzo del 2024, l’uomo aveva tagliato un incrocio, impattando poi tragicamente contro un’auto. Nella fuga, l’individuo aveva lanciato il casco che indossava contro il vetro della volante con l’intento di fermarla.

Lo afferma il Segretario Generale del SAP, Stefano Paoloni precisando: «Dispiace per il tragico incidente, ma siamo soddisfatti dell’esito delle indagini a favore dell’innocenza e della trasparenza del nostro collega, assistito dall’Avv. Rachele Selvaggia De Stefanis. Non avevamo mai dubitato della sua correttezza e adesso per lui è necessaria una piena riabilitazione».