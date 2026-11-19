Domenica 22 novembre arriva il peggioramento: piogge e rovesci al Nord, neve sulle Alpi e temperature in calo al Centro.

Il fine settimana inizierà con condizioni stabili e abbastanza soleggiate in gran parte d’Italia, ma domenica 22 novembre una nuova perturbazione porterà un peggioramento soprattutto al Nord, con piogge e rovesci e neve sulle Alpi.

Venerdì e sabato prevale la stabilità

Venerdì 20 novembre il Nord avrà tempo stabile e abbastanza soleggiato, con alcuni disturbi sulle Alpi occidentali e banchi di nebbia fino al mattino sulle pianure. Le temperature massime saranno comprese tra 11 e 16°C.

Al Centro il tempo resterà nel complesso soleggiato, salvo addensamenti e qualche locale piovasco sulle aree interne appenniniche. Le massime raggiungeranno 17-21°C. Al Sud prevarrà il sole, con lieve variabilità in Sardegna e sul basso Tirreno; qui le temperature saranno in calo, ma resteranno tra 19 e 23°C.

La situazione cambierà poco sabato 21 novembre. Al Nord sono previste foschie e nebbie sulle pianure orientali e locali addensamenti sulle Alpi confinali orientali. Il Centro sarà ancora stabile, mentre al Sud la variabilità interesserà soprattutto le zone tirreniche, con isolate piogge.

Domenica il peggioramento parte dal Nord

La giornata di domenica porterà un nuovo peggioramento al Nord, con precipitazioni diffuse già dal mattino. Sono attesi rovesci e neve sulle Alpi dai 900-1200 metri. In serata i fenomeni saranno in attenuazione da ovest. Le temperature massime scenderanno a 8-12°C.

Al Centro le piogge e i rovesci interesseranno inizialmente Toscana, Umbria e Marche, per estendersi tra il pomeriggio e la sera anche a Lazio e Abruzzo, seppure in forma più attenuata. Le massime saranno in calo, tra 15 e 19°C.

Al Sud sono previsti addensamenti sulle regioni tirreniche, con pioviggini in Campania e maggiore soleggiamento altrove. Le temperature resteranno stabili, con valori massimi tra 19 e 23°C.