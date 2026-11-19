Un’accelerazione sul primo tratto dell’opera utilizzando risorse già assegnate all’ente, senza abbandonare la richiesta di finanziamento complessiva. È la linea illustrata dall’assessore ai Trasporti del Comune di Latina, Gianluca Di Cocco, che durante il Question Time ha risposto all’interrogazione presentata dai consiglieri Dario Bellini, Damiano Coletta, Floriana Coletta e Loretta Isotton sul progetto del Brt (Trasporto Rapido di Massa), del valore complessivo di 156.775.567,96 euro, pensato per unire Latina Scalo, il centro cittadino e i quartieri Q4 e Q5.

«Il progetto del BRT non è fermo né abbandonato. L’amministrazione sta lavorando per trasformare una programmazione attesa da anni in un intervento concreto, individuando anche una soluzione per anticiparne la realizzazione», ha dichiarato Di Cocco in apertura.

L’istanza al Ministero per anticipare la prima tratta

Entrando nel merito dell’iter amministrativo, l’assessore ha richiamato la richiesta inviata a ottobre al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: «Il passaggio più significativo compiuto nel 2026 riguarda la richiesta formalizzata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel mese di ottobre. Dopo l’incontro del 9 aprile con la Direzione Generale per il Trasporto Pubblico Locale, abbiamo chiesto il nulla osta per anticipare il primo lotto funzionale, quello tra Latina Scalo e l’Autostazione, attraverso l’utilizzo di 77.762.682,60 euro di risorse CIPE già assegnate al Comune. Voglio chiarire – prosegue Di Cocco – che questa operazione non comporta alcuna rinuncia alla candidatura ministeriale originaria da oltre 156 milioni di euro. La nostra intenzione è mantenere la richiesta di finanziamento per l’intera infrastruttura e, contemporaneamente, utilizzare le risorse già disponibili per accelerare la realizzazione della prima tratta, il cui fabbisogno è stimato in circa 80 milioni. Attendiamo ora il nulla osta del Ministero per poter procedere».

Sul fronte tecnico, Di Cocco ha precisato che il rapporto con il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti è tuttora in corso: la documentazione restante è stata consegnata ed è all’esame del Direttore dell’Esecuzione del Contratto per le verifiche preliminari, mentre sono già state richieste le risorse necessarie per affidare la successiva verifica e validazione progettuale.

L’integrazione con il trasporto pubblico e i tempi dell’opera

Accanto al progetto dell’infrastruttura viene richiamato il potenziamento del trasporto pubblico locale esistente, per il quale nel 2026 il finanziamento regionale, comprensivo del contributo aggiuntivo di un milione di euro, raggiunge complessivamente 5.086.612 euro, con l’obiettivo di arrivare a circa due milioni di chilometri annui e collegare in modo integrato centro, Latina Scalo, borghi e quartieri.