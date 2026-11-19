Mondiali di Calcio Femminile, l’Italia per i Play Off con la Finlandia: in palio la qualificazione
29 giocatrici per il sogno mondiale. Doppia sfida con le avversarie, la prima in casa
Parte l’avventura dei Play Off verso il Mondiale in Brasile nell’estate del 2027 per la Nazionale Italiana di Calcio Femminile. Mister Soncin ha diramato le convocazioni e l’obiettivo è ottenere l’agognata qualificazione. Il prossimo 24 novembre prenderà il via il raduno azzurro presso il Centro Tecnico di Coverciano, fino alla partita del 5 dicembre con la Finlandia. E’ in programma una doppia sfida (andata e ritorno) e il primo incontro si svolgerà in casa.
L’elenco delle convocate e il programma – Fonte FIGC/figc.it
Portieri: Rachele Baldi (Roma), Francesca Durante (Como 1907), Laura Giuliani (Stoccarda);
Difensori: Elisa Bartoli (Inter), Valentina Bergamaschi (Roma), Lisa Boattin (Houston Dash), Aurora De Rita (Como 1907), Lucia Di Guglielmo (Washington Spirit), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (London City Lionesses), Elisabetta Oliviero (Roma), Martina Rosucci (Juventus), Cecilia Salvai (Juventus), Angelica Soffia (Milan);
Centrocampiste: Arianna Caruso (Real Madrid), Giulia Dragoni (Chelsea), Manuela Giugliano (Roma), Giuseppina Moraca (Como 1907), Irene Santi (Inter), Eva Schatzer (Juventus), Emma Severini (Fiorentina);
Attaccanti: Agnese Bonfantini (Como 1907), Michela Cambiaghi (Inter), Sofia Cantore (Washington Spirit), Gaia Distefano (Parma), Cristiana Girelli (Bay FC), Benedetta Glionna (Inter), Martina Piemonte (Roma), Elisa Polli (Inter).
Il Programma
Martedì 24 novembre
Entro le ore 12 raduno presso Coverciano
Ore 13.30 Conferenza stampa Ct
Ore 15.00 Allenamento (aperto)
Mercoledì 25 novembre
Ore 11.00 Allenamento (primi 15’ aperti ai media)
Giovedì 26 novembre
Ore 11.00 Allenamento (primi 15’ aperti ai media)
Venerdì 27 novembre
Ore 11.00 Allenamento (primi 15’ aperti ai media)
Sabato 28 novembre
Ore 11.00 Allenamento (chiuso)
Domenica 29 novembre
Ore 11.00 Allenamento (primi 15’ aperti ai media)
Ore 16.00 partenza per Helsinki
Lunedì 30 novembre
Ore 13.45 lt (12.45 italiane) Conferenza stampa Ct + calciatrice
Ore 16.00 lt (15.00 italiane) Allenamento MD-1 presso Helsinki Football Stadium
Martedì 1° dicembre
Ore 18.30 lt (17.30 italiane) Gara Finlandia-ITALIA (diretta Rai 2)
A seguire rientro presso il CTF di Coverciano
Mercoledì 2 dicembre
Ore 12.00 Allenamento (primi 15’ aperti ai media)
Giovedì 3 dicembre
Ore 11.00 Allenamento (chiuso)
Ore 17.30 Partenza per Taranto
Venerdì 4 dicembre
Ore 16.45 Conferenza stampa Ct + calciatrice presso stadio Iacovone
Ore 18.15 Allenamento MD-1 presso stadio Iacovone
Sabato 5 dicembre
Ore 21.15 Gara ITALIA-Finlandia (diretta Rai 2)
Foto FIGC/figc.it (da figc.it)
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