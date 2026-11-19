Parte l’avventura dei Play Off verso il Mondiale in Brasile nell’estate del 2027 per la Nazionale Italiana di Calcio Femminile. Mister Soncin ha diramato le convocazioni e l’obiettivo è ottenere l’agognata qualificazione. Il prossimo 24 novembre prenderà il via il raduno azzurro presso il Centro Tecnico di Coverciano, fino alla partita del 5 dicembre con la Finlandia. E’ in programma una doppia sfida (andata e ritorno) e il primo incontro si svolgerà in casa.