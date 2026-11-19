Palo Alto Networks ha raggiunto un accordo per acquisire Applied Compute, piattaforma dedicata all’addestramento e al perfezionamento di modelli di intelligenza artificiale personalizzati e open-weight. L’operazione, interamente basata su azioni, ha un valore di 4,5 miliardi di dollari e dovrebbe concludersi nel terzo trimestre dell’anno fiscale 2027.

Applied Compute amplia l’offerta AI

La piattaforma permette alle aziende di addestrare e adattare i modelli in base alle proprie esigenze di dati, costi e controllo. Palo Alto Networks ritiene che l’AI aziendale sarà sempre più ibrida, con modelli open-source e open-weight utilizzati insieme a piattaforme proprietarie.

L’obiettivo dichiarato è integrare la sicurezza nelle fasi di addestramento, personalizzazione e distribuzione dei modelli. La società punta a sostenere l’impiego di sistemi AI personalizzati nel cloud pubblico e negli ambienti sovrani, rispettando requisiti di sicurezza e conformità normativa.

Applied Compute continuerà a servire aziende AI-native, realtà digitali e grandi imprese. Palo Alto Networks prevede invece di estendere gradualmente l’accesso alla piattaforma alla propria base clienti globale, combinando cybersecurity, infrastrutture AI e modelli personalizzabili.

Ricavi trimestrali in crescita

L’accordo è stato comunicato insieme ai risultati del primo trimestre dell’anno fiscale 2027, chiuso il 31 ottobre 2026. Nel periodo Palo Alto Networks ha registrato ricavi complessivi per 3,44 miliardi di dollari, il 39% in più rispetto allo stesso trimestre dell’esercizio precedente.

L’Annual Recurring Revenue delle soluzioni Next-Generation Security è arrivato a 9,73 miliardi di dollari, con un aumento annuo del 66%. L’utile operativo rettificato ha raggiunto 1,1 miliardi di dollari, contro i 746 milioni del periodo di confronto.

L’utile netto rettificato è salito a 881 milioni di dollari dai 662 milioni precedenti. Il free cash flow rettificato si è attestato a 1,9 miliardi di dollari, rispetto agli 1,7 miliardi dell’anno precedente, con un margine del 56,2%.

Stime aggiornate per l’ARR NGS

Alla luce dei risultati, Palo Alto Networks ha rivisto le previsioni per l’esercizio. L’ARR delle soluzioni di sicurezza di nuova generazione è ora atteso tra 11,475 e 11,525 miliardi di dollari, con una crescita annuale compresa tra il 26% e il 27%.

Secondo la società, la revisione riflette la domanda delle imprese per strumenti destinati a proteggere reti, applicazioni e dati in un contesto in cui l’adozione dell’intelligenza artificiale amplia anche la superficie dei rischi informatici.

Nikesh Arora, presidente e amministratore delegato di Palo Alto Networks, ha descritto come particolarmente solidi i risultati del primo trimestre. Il manager ha inoltre collegato l’accordo con Applied Compute all’esigenza di accompagnare le aziende nell’adozione sicura dell’AI e di ampliare l’offerta con modelli open-weight protetti fin dalla fase di sviluppo.

La combinazione delle due realtà rientra nella strategia con cui Palo Alto Networks intende unire sicurezza, infrastrutture cloud, modelli AI e ambienti sovrani per il mercato enterprise. Il completamento dell’operazione resta previsto per il terzo trimestre dell’anno fiscale 2027.