Helsinki, 19 novembre 2026 – Nelle giornate di venerdì 20 e sabato 21 novembre la Helsinki Ice Hall di Helsinki (Finlandia) ospiterà il Finlandia Trophy , quinta delle sei tappe dell’ISU Grand Prix of Figure Skating , ossia il massimo circuito internazionale del pattinaggio di figura, arrivato alla sua trentaduesima edizione.

L’Italia, che nelle quattro tappe sin qui disputate ha conseguito due podi, si presenterà all’appuntamento con tre atleti .

Inoltre, nelle coppie di artistico, parteciperanno Irma Caldara e Riccardo Maglio (C.S.Aeronautica/Cus Torino), a loro volta al secondo impegno stagionale dopo essersi piazzati ottavi a Skate Canada.

Qui tutte le informazioni relative al Finlandia Trophy, compresi risultati e programma completo

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