IN GARA|
Pattinaggio di Figura, Finlandia Trophy: tre atleti italiani alla quinta tappa dell’ISU Grand Prix
L’Italia in competizione dal 20 al 21 novembre con il sogno del podio
Helsinki, 19 novembre 2026 – Nelle giornate di venerdì 20 e sabato 21 novembre la Helsinki Ice Hall di Helsinki (Finlandia) ospiterà il Finlandia Trophy, quinta delle sei tappe dell’ISU Grand Prix of Figure Skating, ossia il massimo circuito internazionale del pattinaggio di figura, arrivato alla sua trentaduesima edizione.
L’Italia, che nelle quattro tappe sin qui disputate ha conseguito due podi, si presenterà all’appuntamento con tre atleti.
Nel settore femminile pattinerà Anna Pezzetta (Fiamme Oro), alla seconda apparizione stagionale nel Grand Prix dopo aver concluso al dodicesimo posto Skate Canada.
Inoltre, nelle coppie di artistico, parteciperanno Irma Caldara e Riccardo Maglio (C.S.Aeronautica/Cus Torino), a loro volta al secondo impegno stagionale dopo essersi piazzati ottavi a Skate Canada.
Questo il programma delle gare che vedranno impegnati gli azzurri nel Finlandia Trophy, con gli orari del nostro Paese.
Venerdì 20 novembre
ore 13:00, programma corto coppie di artistico
ore 14:30, programma corto femminile
Sabato 21 novembre
ore 11:15, programma libero coppie di artistico
ore 13:00, programma libero femminile
Questo il calendario completo dell’ISU Grand Prix of Figure Skating 2026-2027:
23-25 ottobre: Grand Prix de France (Angers)
30 ottobre-1 novembre: Skate Canada (Kelowna)
6-8 novembre: Cup of China (Shenzhen)
13-15 novembre: Skate America (Everett)
20-22 novembre: Finlandia Trophy (Helsinki)
27-29 novembre: NHK Trophy (Nagoya)
10-13 dicembre: Finali (Chongching)
La copertura televisiva sarà garantita da Rai Sport, RaiPlay, Discovery+, HBO Max, Eurosport (e canali collegati su Eurosport.it, DAZN, TimVision e Prime Video Channels).
Foto Diego Barbieri/FISG (da Ufficio Stampa FISG)
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