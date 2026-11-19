Progetto Civico Italia Fiumicino, come annunciato in precedenza, chiama all’unità partiti e comitati contrari al Piano di Sviluppo dell’aeroporto con sottrazione di parte della riserva e rilancia l’assemblea pubblica promossa dalla città.

È arrivata oggi la risposta del Responsabile del Dibattito pubblico sul Piano di Sviluppo dell’Aeroporto di Fiumicino alla nostra richiesta di un ulteriore incontro pubblico a Maccarese. La risposta è negativa: il programma resta fermo ai tre appuntamenti già svolti, senza ulteriori date, e viene respinta anche l’ipotesi di una proroga dei termini.

Colpisce però quanto la stessa risposta riconosce. Il Responsabile ammette di comprendere le ragioni della nostra richiesta, legate alla rilevanza delle trasformazioni previste per il territorio nord e all’esigenza di coinvolgere le comunità più direttamente interessate. Riconosce le difficoltà di collegamento tra le diverse località di un Comune vasto e frammentato come il nostro. E ammette che, nell’ultimo incontro, per ragioni di tempo non è stato possibile dare la parola a tutti coloro che l’avevano chiesta.

Le osservazioni sui temi e sulla partecipazione

Se le ragioni sono riconosciute, la conclusione dovrebbe essere un’altra. La partecipazione online e i contributi scritti sono strumenti utili, ma non sostituiscono un confronto pubblico in presenza proprio là dove la quarta pista e le sue conseguenze territoriali e ambientali peseranno di più: Maccarese e le località del quadrante nord, da Fregene a Passoscuro, da Torrimpietra ad Aranova e Palidoro.

Prendiamo atto anche di un passaggio importante: le questioni relative alla Riserva Naturale Statale del Litorale Romano, alla sua eventuale riperimetrazione e al rapporto con il nuovo Piano Nazionale Aeroporti vengono riconosciute come temi pienamente legittimi del dibattito. Sono esattamente i temi di cui i cittadini del nord hanno diritto di discutere, guardandosi in faccia, nel proprio territorio.

Per questo Progetto Civico Italia Fiumicino rilancia con forza la necessità di un incontro pubblico a Maccarese, aperto a tutti i cittadini del quadrante nord, per informare e dare finalmente voce, in presenza, a una comunità che non può essere lasciata ai margini di scelte che la riguardano così da vicino. All’incontro inviteremo il Responsabile del Dibattito pubblico e Aeroporti di Roma, cui spetta – come ricorda la stessa risposta – ogni decisione su un’eventuale proroga.

«Il dibattito pubblico non può fermarsi dove finiscono le sale e cominciano le distanze» – dichiarano da Progetto Civico Italia Fiumicino. «Se l’occasione non ci viene offerta, la costruiremo noi, insieme ai cittadini di Maccarese e del territorio nord.»

Un appello all’unità

Su questo punto rivolgiamo un appello a tutte le forze impegnate nella contrarietà al progetto: partiti, comitati, associazioni e singoli cittadini. In questi mesi in tanti si sono impegnati con generosità e competenza. Oggi serve un passo in più: organizzare insieme un’assemblea pubblica a Maccarese che dia voce a un territorio che rischia di subire le scelte più pesanti senza essere stato davvero ascoltato.