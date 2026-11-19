Veneto, Pil in aumento nel 2026: Verona tiene con export e manifattura

Il Pil del Veneto è previsto in crescita dello 0,8% nel 2026 e dello 0,6% nel 2027, secondo le stime di Prometeia. Nel terzo trimestre del 2026, il manifatturiero di Verona ha registrato un aumento della produzione industriale dell’1,5% su base annua, mentre il fatturato è cresciuto del 3,6%.

Consumi, investimenti ed esportazioni

La crescita regionale del 2026 dovrebbe essere sostenuta dai consumi delle famiglie, attesi in aumento dell’1,2%, e dagli investimenti fissi lordi, previsti al +2,6%. Nel 2027, con la conclusione del Pnrr, gli investimenti dovrebbero rallentare al +0,7%.

I consumi, invece, rimarrebbero tra i più vivaci a livello nazionale, con una crescita stimata dell’1%. Anche le esportazioni di merci sono previste in aumento: +3,5% nel 2026 e +3,3% nel 2027, valori superiori alla media italiana, indicata rispettivamente al 3,4% e al 2,4%.

Antonio Santocono ha descritto lo scenario come una fase di crescita moderata in un contesto globale complesso. Secondo la sua dichiarazione, gli shock economici e geopolitici sono diventati elementi strutturali ricorrenti; per questo, le rilevazioni del Centro Studi di Unioncamere del Veneto e della rete delle Camere di Commercio rappresentano uno strumento per orientare le decisioni di imprese e autorità pubbliche.

La situazione del manifatturiero veronese

In provincia di Verona, nel terzo trimestre del 2026, la produzione industriale è aumentata dello 0,3% su base congiunturale e dell’1,5% su base annua. Il dato segnala una sostanziale tenuta, ma anche un rallentamento rispetto alla prima parte dell’anno.

Gli indicatori commerciali hanno mostrato un andamento positivo. Il fatturato è cresciuto del 3,6% annuo, mentre gli ordinativi sono aumentati sia sul mercato interno, del 2,5%, sia su quello estero, del 2,6%.

Paolo Arena ha parlato di una buona capacità di tenuta del sistema manifatturiero di Verona, pur in presenza di una crescita contenuta e di persistenti incertezze internazionali. Nella sua dichiarazione ha inoltre indicato in oltre 82mila le imprese attive e ha sottolineato che il manifatturiero genera circa il 94% dell’export provinciale.

Le prospettive dopo la fine del Pnrr

Il forte orientamento all’export espone la provincia alle variazioni della domanda estera, ma può anche favorire l’attrazione di investimenti nelle filiere a maggiore valore aggiunto. Tra le priorità indicate per le imprese veronesi figurano innovazione tecnologica, formazione della forza lavoro e internazionalizzazione.

La conclusione del Pnrr potrebbe richiedere strumenti alternativi per sostenere la transizione digitale e quella energetica. Le osservazioni riportate richiamano inoltre la necessità di facilitare l’accesso al credito e di sviluppare infrastrutture digitali ed energetiche.

Restano da monitorare i costi energetici, le condizioni del credito e le tensioni commerciali internazionali: secondo l’analisi, questi fattori potranno incidere su margini, investimenti e strategie di diversificazione nei prossimi trimestri.