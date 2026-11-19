Roma, 19 novembre 2026 – Si preannuncia un venerdì di possibili disagi per i pendolari della Capitale. Domani, 20 novembre, è in programma uno sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato dalle organizzazioni sindacali Cgil e Cobas, con ripercussioni previste sull’intera rete del trasporto pubblico romano. L’agitazione interesserà le linee metropolitane A, B, B1 e C, gli autobus, i tram e i collegamenti gestiti dagli operatori privati. Possibili interruzioni anche per i servizi Cotral e le ferrovie regionali Roma-Ostia e Roma-Viterbo.

Lo sciopero coinvolgerà diversi settori pubblici e privati, con conseguenze che potrebbero estendersi anche agli uffici e ai servizi comunali. Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, Atac ha confermato due fasce di garanzia, durante le quali le corse saranno regolarmente assicurate. Al di fuori di questi orari, invece, il servizio potrà subire sospensioni o riduzioni in base all’adesione del personale.

Sciopero Atac 20 novembre: gli orari di metro, bus e tram

Lo sciopero durerà 24 ore, ma non comporterà necessariamente il blocco totale dei trasporti per l’intera giornata. Secondo le disposizioni comunicate da Atac, il servizio sarà articolato in quattro fasce orarie:

Dall’inizio del servizio alle 8:29: corse regolarmente garantite.

corse regolarmente garantite. Dalle 8:30 alle 16:59: servizio non garantito, con possibili cancellazioni e interruzioni.

servizio non garantito, con possibili cancellazioni e interruzioni. Dalle 17:00 alle 19:59: seconda fascia di garanzia, con corse regolari.

seconda fascia di garanzia, con corse regolari. Dalle 20:00 al termine del servizio: possibili nuove sospensioni e riduzioni delle corse.

Le fasce protette consentiranno ai pendolari di utilizzare i mezzi pubblici nelle prime ore del mattino e nel tardo pomeriggio. I disagi maggiori potrebbero invece concentrarsi durante la fascia centrale della giornata e dopo le 20, quando non sarà assicurata la regolare circolazione dei mezzi. L’effettivo impatto dello sciopero dipenderà dal numero di lavoratori che aderiranno alla mobilitazione.

Metro A, B, B1 e C: quali linee potrebbero fermarsi

L’agitazione coinvolgerà tutte le linee della metropolitana di Roma. Metro A, Metro B e B1 e Metro C saranno a rischio dalle 8:30 alle 17 e dalle 20 fino al termine del servizio, con possibili interruzioni della circolazione, riduzioni delle frequenze e chiusure temporanee delle stazioni.

Atac ha inoltre comunicato che non saranno garantite le corse delle metropolitane previste dopo la mezzanotte nella notte tra venerdì 20 e sabato 21 novembre.

Possibili disagi anche per l’accessibilità delle stazioni: durante lo sciopero, nelle fermate eventualmente aperte, non sarà garantito il funzionamento di ascensori, scale mobili e montascale. Per questo motivo, i passeggeri con mobilità ridotta sono invitati a verificare preventivamente lo stato degli impianti.

Autobus e tram a rischio, cosa succede alle linee notturne

Lo sciopero interesserà anche la rete di superficie, con possibili cancellazioni per autobus, tram e filobus. Oltre ai collegamenti gestiti direttamente da Atac, l’agitazione coinvolgerà i servizi degli operatori Autoservizi Troiani/Sap, Autoservizi Tuscia/Bis e Atr, compresi i collegamenti svolti in subaffidamento sulla rete Atac.

Particolare attenzione dovrà essere prestata ai servizi notturni. Nella notte tra giovedì 19 e venerdì 20 novembre non sarà garantita la circolazione delle linee autobus la cui denominazione inizia con la lettera «n». Saranno invece assicurate le corse delle linee diurne programmate oltre la mezzanotte e alcuni collegamenti notturni espressamente indicati da Atac.

Nella notte tra venerdì 20 e sabato 21 novembre, al contrario, sarà garantito il servizio delle linee identificate dalla lettera «n», mentre non saranno assicurate le corse delle metropolitane dopo mezzanotte e quelle di diverse linee diurne e notturne che proseguono oltre le 24.

Sciopero Cotral: possibili disagi sulla Roma-Ostia e sulla Roma-Viterbo

Le conseguenze della mobilitazione potrebbero estendersi anche al trasporto regionale. Cotral ha confermato l’adesione allo sciopero delle organizzazioni sindacali Filt Cgil e Cobas Lavoro Privato, con possibili ripercussioni sugli autobus extraurbani e sulle ferrovie Metromare Roma-Ostia e Roma-Civita Castellana-Viterbo.

Anche per i servizi Cotral saranno rispettate le fasce di garanzia, con autobus e treni regolari fino alle 8:30 e dalle 17 alle 20. Le corse potranno invece essere cancellate o subire variazioni tra le 8:30 e le 17 e dopo le 20.

I disagi potrebbero riguardare soprattutto i pendolari che ogni giorno raggiungono la Capitale dai comuni della provincia di Roma e dalle altre aree del Lazio. Cotral ha precisato che non è possibile conoscere anticipatamente il livello di adesione dei lavoratori e che lo stato delle corse dovrà essere verificato attraverso i canali informativi aziendali.

Sciopero generale del 20 novembre: le motivazioni e il corteo a Roma

Alla base della protesta ci sono diverse rivendicazioni economiche e sociali. Le organizzazioni sindacali chiedono interventi contro il caro vita, il recupero del potere d’acquisto di salari e pensioni e maggiori investimenti nei servizi pubblici, dalla sanità alla scuola, fino ai trasporti.

Tra le motivazioni figurano anche il contrasto alla precarietà lavorativa, la richiesta di una maggiore equità fiscale e l’opposizione all’aumento delle spese militari. A Roma, la Cgil ha annunciato un corteo con partenza alle 9:30 da piazza Vittorio Emanuele II, nell’ambito della giornata nazionale di mobilitazione.

Lo sciopero potrebbe determinare disservizi anche negli uffici di Roma Capitale, dove resteranno comunque garantite le prestazioni essenziali previste dalla normativa.

Come verificare le corse Atac e Cotral durante lo sciopero

In vista della giornata di venerdì, Atac invita gli utenti a monitorare le informazioni sulla circolazione attraverso il proprio sito ufficiale, i canali InfoAtac e il servizio WhatsApp al numero 335 1990679. Gli aggiornamenti saranno disponibili anche sul portale di Roma Servizi per la Mobilità.

Per quanto riguarda i collegamenti regionali, sarà possibile verificare lo stato delle corse direttamente sul sito di Cotral, attraverso le sezioni dedicate agli autobus e ai treni in tempo reale.

Durante lo sciopero non sarà garantita l’apertura delle biglietterie Atac, mentre resteranno disponibili i canali di acquisto online e i sistemi di pagamento elettronico. I parcheggi di interscambio continueranno a essere accessibili.