Roma, 19 novembre 2026 – La storia di Giulia Cecchettin arriva sul grande schermo a Roma per una mattinata dedicata agli studenti delle scuole superiori. Venerdì 27 novembre 2026, alle ore 9, il Cinema Adriano, in piazza Cavour 22, ospiterà la proiezione gratuita di «Se domani non torno», il film diretto da Paola Randi che racconta la vicenda della giovane uccisa nel novembre 2023 dall’ex fidanzato. Un appuntamento promosso da Roma Capitale in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, con l’obiettivo di coinvolgere le nuove generazioni in una riflessione sul rispetto, sulla libertà e sulle relazioni.

L’iniziativa è organizzata dall’Assessorato alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale e si rivolge alle ragazze e ai ragazzi degli istituti superiori della città. Attraverso il cinema, l’amministrazione intende offrire agli studenti un’occasione per confrontarsi sulle radici culturali e sociali della violenza di genere, imparando a riconoscere gli stereotipi e i comportamenti di controllo che possono manifestarsi nelle relazioni.

Giulia Cecchettin, il film «Se domani non torno» al Cinema Adriano

Al centro della matinée ci sarà la storia di Giulia Cecchettin, diventata uno dei simboli della lotta contro la violenza sulle donne. La proiezione di «Se domani non torno» vuole stimolare una riflessione che vada oltre la singola vicenda, affrontando temi come il consenso, il rispetto dei confini personali, l’uguaglianza e la libertà di scegliere.

L’obiettivo è aiutare gli adolescenti a riconoscere quei modelli culturali che possono alimentare dinamiche di sopraffazione e possesso, promuovendo una maggiore consapevolezza nei rapporti affettivi.

Il tema resta di stretta attualità. Secondo i dati richiamati nella presentazione dell’iniziativa, raccolti da osservatori indipendenti, nel corso del 2026 in Italia sono stati registrati 71 femminicidi, almeno 115 tentati femminicidi e cinque suicidi indotti di donne. Numeri che evidenziano l’importanza di intervenire anche attraverso la prevenzione e l’educazione, a partire dagli anni della scuola.

Violenza sulle donne, Pratelli: “Fondamentale parlarne con i giovani”

A sottolineare il valore dell’iniziativa è Claudia Pratelli, assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale, che richiama la necessità di affrontare il fenomeno partendo dalle sue radici culturali.

“La violenza maschile contro le donne non comincia con un femminicidio. Ha radici profonde nella nostra cultura, negli stereotipi che continuiamo a trasmettere, nell’idea che il controllo possa essere una forma d’amore e che la libertà delle donne possa essere limitata”, dichiara Pratelli.

“Per questo è fondamentale parlarne con le ragazze e con i ragazzi, creare occasioni di confronto e dare loro gli strumenti per riconoscere e contrastare queste dinamiche. La scuola è uno dei luoghi più importanti in cui costruire questo cambiamento, perché educare significa anche imparare a stare nelle relazioni, riconoscere l’altro e l’altra come persone libere, rifiutare ogni forma di prevaricazione”.

L’assessora evidenzia inoltre la volontà di rendere gli studenti protagonisti del confronto: “Con questa iniziativa vogliamo offrire alle studentesse e agli studenti un’occasione per riflettere insieme, fare domande, confrontarsi e sentirsi parte di una trasformazione culturale che riguarda tutte e tutti”.

Cinema Adriano, come partecipare alla proiezione gratuita del 27 novembre

La partecipazione alla matinée è gratuita, fino a esaurimento dei posti disponibili, ed è riservata alle scuole secondarie di secondo grado di Roma.

Ogni istituto potrà prenotare la partecipazione di un massimo di due classi, attraverso l’apposito modulo di iscrizione predisposto per l’iniziativa.

Le prenotazioni dovranno essere effettuate entro le ore 15 di mercoledì 25 novembre 2026, compilando il modulo online disponibile al seguente indirizzo: