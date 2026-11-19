Roma, 16 novembre 2026 – La Serie A torna in campo dopo la sosta per le Nazionali con la 12ª giornata del campionato 2026-2027, in programma da sabato 21 a lunedì 23 novembre. Tre giorni di calcio con dieci partite, dagli impegni di Lazio e Roma al confronto tra Atalanta e Inter, fino alle sfide di Napoli, Milan e Juventus. Per seguire gli incontri in diretta sarà necessario conoscere anche la distribuzione televisiva: tutte le gare saranno trasmesse da DAZN, mentre tre saranno disponibili anche su Sky e NOW.

Il programma aggiornato prevede Lazio-Lecce sabato alle 15 e Parma-Roma alle 18. Domenica spazio a Juventus-Venezia alle 12.30, Milan-Frosinone alle 18 e Atalanta-Inter alle 20.45. La giornata si concluderà lunedì sera con Monza-Fiorentina.

Serie A, 12ª giornata: tutte le partite e dove vederle

Ecco il calendario con date, orari italiani e piattaforme televisive, aggiornato dopo le variazioni annunciate dalla Lega Serie A.

Sabato 21 novembre 2026

Ore 15.00 – Como-Cagliari: diretta su DAZN.

diretta su DAZN. Ore 15.00 – Lazio-Lecce: diretta su DAZN.

diretta su DAZN. Ore 18.00 – Parma-Roma: diretta su DAZN.

diretta su DAZN. Ore 20.45 – Napoli-Torino: diretta su DAZN, Sky e NOW.

Domenica 22 novembre 2026

Ore 12.30 – Juventus-Venezia: diretta su DAZN.

diretta su DAZN. Ore 15.00 – Bologna-Udinese: diretta su DAZN.

diretta su DAZN. Ore 15.00 – Sassuolo-Genoa: diretta su DAZN.

diretta su DAZN. Ore 18.00 – Milan-Frosinone: diretta su DAZN, Sky e NOW.

diretta su DAZN, Sky e NOW. Ore 20.45 – Atalanta-Inter: diretta su DAZN.

Lunedì 23 novembre 2026

Ore 20.45 – Monza-Fiorentina: diretta su DAZN, Sky e NOW.

Dove vedere la Serie A in diretta TV e streaming: DAZN, Sky e NOW

La 12ª giornata sarà trasmessa integralmente da DAZN, che detiene i diritti per tutte e dieci le partite di ogni turno. Le gare saranno disponibili in diretta sull’app della piattaforma, attraverso smart TV, smartphone, tablet e altri dispositivi compatibili.

Sky trasmetterà tre incontri in contemporanea con DAZN: Napoli-Torino, Milan-Frosinone e Monza-Fiorentina. Gli abbonati potranno seguirli sui canali Sky Sport e in streaming tramite Sky Go. Le stesse partite saranno disponibili anche su NOW, con un abbonamento che comprenda lo sport.

Non sono previste partite della giornata in diretta gratuita in chiaro.

Roma e Lazio, quando giocano e dove vederle

Per le due squadre della Capitale, la ripresa del campionato sarà concentrata interamente nella giornata di sabato 21 novembre.

La Lazio affronterà il Lecce alle 15, mentre la Roma giocherà in trasferta contro il Parma alle 18. Entrambe le partite saranno trasmesse in esclusiva su DAZN.

Tra gli altri appuntamenti del turno spicca Atalanta-Inter, in programma domenica alle 20.45, sempre su DAZN. La Juventus giocherà invece domenica alle 12.30 contro il Venezia.

Quali partite della Serie A sono anche su Sky

Le tre sfide della 12ª giornata disponibili su Sky e NOW, oltre che su DAZN, saranno:

Napoli-Torino: sabato 21 novembre, ore 20.45.

sabato 21 novembre, ore 20.45. Milan-Frosinone: domenica 22 novembre, ore 18.

domenica 22 novembre, ore 18. Monza-Fiorentina: lunedì 23 novembre, ore 20.45.