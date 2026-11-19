Un pino di circa 20 metri è crollato in via Trasone, a Roma, danneggiando aiuole, cancelli e muretti. Nessun ferito; albero sotto sequestro.

Un pino di circa 20 metri è crollato dall’interno di un condominio in via Trasone, nel quartiere Nomentano di Roma, travolgendo aiuole, cancelli e muretti a secco. L’albero è finito sull’asfalto davanti al civico 38. Nessuno è rimasto ferito: intorno alle 7 del mattino, quando si è verificato il cedimento, non passava nessuno.

Prima del crollo si è sentito uno scricchiolio. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del II Gruppo Parioli e i vigili del fuoco.

Accertamenti e danni

Saranno avviati gli accertamenti di rito, anche per verificare se i controlli fossero stati effettuati adeguatamente. Come nel precedente episodio, l’albero verrà sequestrato e messo a disposizione della procura. A causa delle sue dimensioni, la rimozione durerà diverse ore, creando disagi ai residenti e difficoltà negli spostamenti.

Poco dopo le 7, Sara, residente in uno dei palazzi confinanti con il civico 43, ha raccontato di aver sentito un boato: «Un rumore indescrivibile, sembrava quasi il fragore che precede un terremoto». La donna ha aggiunto che il crollo «poteva trasformarsi in una vera tragedia. Per fortuna nessuno si è fatto male».

Marina Geraci ha riferito che sua madre Patrizia, 83 anni, vive al piano terra del condominio di fronte, il più colpito dalla caduta dell’albero, ma non si trovava in casa perché era partita per qualche giorno fuori Roma. Nel giardino ha trovato la tettoia della cucina spaccata e alcuni vasi rotti.

Mario Viri, che passa spesso da via Trasone, ha detto di aver notato da tempo l’inclinazione del pino. L’amministratore del civico 43 ha invece dichiarato che l’albero era già stato monitorato: erano stati contattati alcuni agronomi ed era prevista una prova di trazione. «Purtroppo il maltempo ci ha preceduto», ha detto. Ora il condominio si confronterà con l’assicurazione per capire come procedere con il risarcimento e la riparazione dei danni.

Il precedente nella stessa strada

Il 29 settembre, intorno alle 17.30, un altro albero era caduto in via Trasone contro il muro di cinta e parte della facciata di un edificio di quattro piani, arrivando vicino all’ingresso della palazzina. Anche in quel caso non ci furono feriti. L’episodio del 29 settembre aveva già coinvolto la stessa strada.