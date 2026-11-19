Novartis vede fino a 18 miliardi di dollari dai suoi tre farmaci chiave

Novartis ha rivisto al rialzo il potenziale commerciale di Kesimpta , Scemblix e Leqvio , portando la stima delle vendite complessive massime da 14 a 18 miliardi di dollari . L’aggiornamento è sostenuto, secondo il gruppo farmaceutico svizzero, da una domanda superiore alle attese.

Kesimpta è destinato al trattamento della sclerosi multipla, Scemblix è utilizzato nella leucemia e Leqvio è sviluppato per il controllo del colesterolo. Novartis considera l’aggiornamento delle aspettative un elemento che rafforza le prospive di sviluppo nel medio termine.