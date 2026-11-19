Tre farmaci spingono Novartis: stime di vendita riviste a 18 miliardi di dollari
Novartis alza da 14 a 18 miliardi di dollari il potenziale di vendite di Kesimpta, Scemblix e Leqvio.
Novartis vede fino a 18 miliardi di dollari dai suoi tre farmaci chiave
Novartis ha rivisto al rialzo il potenziale commerciale di Kesimpta, Scemblix e Leqvio, portando la stima delle vendite complessive massime da 14 a 18 miliardi di dollari. L’aggiornamento è sostenuto, secondo il gruppo farmaceutico svizzero, da una domanda superiore alle attese.
Il ruolo dei tre prodotti nella strategia del gruppo
Kesimpta è destinato al trattamento della sclerosi multipla, Scemblix è utilizzato nella leucemia e Leqvio è sviluppato per il controllo del colesterolo. Novartis considera l’aggiornamento delle aspettative un elemento che rafforza le prospive di sviluppo nel medio termine.
La crescita dei tre marchi rientra nella strategia con cui l’azienda punta a compensare progressivamente l’impatto delle scadenze brevettuali su altri prodotti del portafoglio. L’ingresso di versioni generiche più economiche può comprimere il fatturato dei medicinali maturi, rendendo più rilevante l’espansione delle terapie di nuova generazione.
Le previsioni su vendite e redditività
Novartis prevede ora una crescita annua delle vendite del 5% fino al 2031. La precedente indicazione stimava un aumento compreso tra il 5% e il 6% fino al 2030; i due obiettivi, precisa il quadro fornito, si riferiscono però a periodi differenti.
Sul fronte della redditività, il gruppo prevede che il margine operativo core torni sopra il 40% entro il 2029. Il raggiungimento di questo obiettivo dipenderà dalla crescita dei farmaci strategici, dall’evoluzione del mix di prodotto e dalla gestione della transizione tra medicinali maturi e nuove terapie.
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Fonte originale: Novartis alza le stime per Kesimpta, Scemblix e Leqvio e rafforza le prospettive di crescita