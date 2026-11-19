UniCredit raggiunge un accordo di massima con il governo tedesco per Commerzbank: restano verifiche regolamentari e dettagli operativi.

Berlino e UniCredit convergono su Commerzbank: ora l’operazione va alle verifiche

Il governo tedesco ha raggiunto un accordo di massima con UniCredit per l’acquisizione di Commerzbank. L’intesa arriva dopo i via libera della BCE e di Bruxelles e rappresenta un passaggio rilevante verso la possibile integrazione tra i due istituti, ma non conclude il procedimento.

Andrea Orcel ha dichiarato di guardare “con fiducia alla prosecuzione di questo dialogo costruttivo con il Ministro e con tutti gli altri stakeholder coinvolti”, aggiungendo che restano da risolvere alcune questioni e che UniCredit intende valorizzare il potenziale di Commerzbank all’interno del gruppo.

Gli impegni richiesti da Berlino

Nel confronto con il ministro delle Finanze tedesco Lars Klingbeil, UniCredit ha assunto impegni sulla sede operativa in Germania, sui diritti dei dipendenti di Commerzbank e sul dialogo con il consiglio di fabbrica durante il processo.

Il governo tedesco ha chiesto inoltre che Commerzbank resti una società quotata con sede a Francoforte, conservi un livello di capitale adeguato e mantenga sul territorio nazionale la capacità di assumere decisioni fondamentali. Il piano prevede anche un rafforzamento dell’attività verso le piccole e medie imprese, con particolare attenzione al Mittelstand.

Tra gli impegni indicati figura l’inserimento di cittadini tedeschi nel consiglio di amministrazione del gruppo integrato. In una lettera inviata il 18 novembre al ministro delle Finanze tedesco, Orcel ha scritto di essere pronto ad assumere principi vincolanti per garantire continuità operativa, tutela dei dipendenti e un rapporto costruttivo con le autorità.

Secondo la ricostruzione ufficiale, queste concessioni mirano a rispondere alle preoccupazioni del governo federale, mantenendo insieme l’obiettivo dell’integrazione bancaria e la tutela degli interessi economici e occupazionali locali.

Verifiche e prossime tappe

Per Orcel, l’intesa apre la strada al controllo definitivo di Commerzbank. La fusione potrebbe creare un gruppo con oltre 1.300 miliardi di euro di attivi operativi distribuiti in due delle principali economie dell’eurozona.

L’operazione dovrà però affrontare verifiche antitrust e valutazioni normative in Germania e a livello europeo. Le autorità esamineranno, tra gli altri aspetti, la solidità patrimoniale del nuovo gruppo, la tutela dei correntisti e gli effetti sulla concorrenza nel credito alle imprese.

Restano da gestire anche le complessità dell’integrazione: l’armonizzazione dei sistemi informatici, la razionalizzazione di reti e filiali e il coordinamento tra culture aziendali differenti. Il dialogo con i rappresentanti dei lavoratori sarà parte dei prossimi passaggi, insieme al perfezionamento degli impegni formali e alla definizione dei dettagli operativi.

Solo dopo il completamento delle valutazioni regolamentari e delle altre procedure previste l’operazione potrà considerarsi definitiva.