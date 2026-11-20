Anthropic ha aperto le contrattazioni sul Nasdaq a 111,50 dollari, mentre poco prima dell’esordio i futures perpetual negoziati tramite Hyperliquid valevano 110,48 dollari. La differenza tra i due prezzi era di 1,02 dollari, pari allo 0,91%.

Il prezzo di apertura delle azioni ha segnato un rialzo del 34,3% rispetto agli 83 dollari dell’offerta iniziale. La valutazione dell’azienda, nota per il chatbot Claude AI, è stata indicata nell’ordine dei 2.000 miliardi di dollari.

Scambi e open interest prima del debutto

I contratti su trade.xyz, gestiti attraverso Hyperliquid, consentono di assumere esposizioni sull’andamento del titolo senza possedere le azioni sottostanti. A differenza dei futures tradizionali, i contratti perpetual non hanno scadenza e possono essere negoziati 24 ore su 24, anche prima della quotazione ufficiale.

Nelle ore precedenti all’apertura è aumentata l’attività sulla piattaforma. I volumi nelle 24 ore hanno raggiunto centinaia di milioni di dollari, mentre l’open interest ha toccato livelli elevati. Il contratto è stato inoltre scambiato con un premio rispetto al prezzo indicato dall’oracolo di riferimento, un dato interpretato come segnale di pressione rialzista da parte degli operatori speculativi.

Secondo un’analisi del settore, l’interesse per i futures legati ad Anthropic era cresciuto già nelle settimane precedenti. Le posizioni long risultavano molto più numerose di quelle short e migliaia di trader detenevano esposizioni rialziste, contribuendo a spingere l’OI verso nuovi massimi a metà novembre.

La distribuzione degli scambi

L’attività non si è concentrata soltanto su Hyperliquid. Tra le piattaforme coinvolte figurano Binance, OKX e i mercati gestiti da Entropy. L’open interest complessivo ha superato diverse centinaia di milioni di dollari, distribuito su numerosi contratti.

Nonostante i picchi registrati sulle singole piattaforme, i futures su Anthropic hanno rappresentato soltanto una parte limitata dei volumi complessivi di Hyperliquid.

Il prezzo dopo l’apertura e i rischi

Dopo l’avvio delle contrattazioni, il titolo è sceso di circa il 12% rispetto al livello iniziale, pur mantenendosi nettamente sopra il prezzo dell’IPO. Il debutto ha riportato l’attenzione sui mercati pre-IPO, che offrono segnali anticipati sul prezzo ma espongono gli operatori a leva, volatilità elevata e possibili limiti di trasparenza.

La diffusione di questi strumenti pone anche questioni regolamentari. I mercati dei futures pre-IPO possono facilitare la scoperta del prezzo e la copertura per gli investitori professionali, mentre per i trader retail comportano rischi più elevati. Le autorità europee e nazionali potrebbero valutare come inquadrare questi derivati e quali misure adottare per la tutela degli investitori e la trasparenza.