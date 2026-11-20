Cerveteri, 20 novembre 2026 – Il patrimonio arboreo di Cerveteri gode complessivamente di buona salute. È quanto emerge dalla campagna di monitoraggio 2026 condotta da Multiservizi Caerite, che ha esaminato le condizioni degli alberi comunali, concentrando le verifiche sulle aree più frequentate della città. Su circa 3.300 alberi di proprietà del Comune, soltanto un centinaio presenta criticità che richiederanno controlli più frequenti, mentre le prescrizioni di abbattimento riguardano meno del 2,5% del patrimonio arboreo, con appena 5 interventi urgenti già programmati.

Le indagini specialistiche hanno interessato circa 1.500 esemplari, individuati tra quelli per cui era necessario aggiornare le valutazioni precedenti. Particolare attenzione è stata riservata alle alberature presenti nei pressi di scuole, parchi pubblici e strade, dove un eventuale cedimento potrebbe rappresentare un rischio maggiore per la sicurezza dei cittadini.

Cerveteri, i risultati dei controlli sugli alberi comunali

Delle circa 3.300 alberature comunali, oltre 3.000 sono gestite direttamente da Multiservizi Caerite. Le verifiche sono state effettuate attraverso il metodo VTA (Visual Tree Assessment), utilizzato per valutare le condizioni vegetative e strutturali degli esemplari e individuare eventuali situazioni di rischio.

Nei casi che richiedevano ulteriori approfondimenti, i tecnici hanno utilizzato strumenti diagnostici come tomografie soniche, Resistograph e prove di trazione controllata, per verificare la presenza di cavità interne, la resistenza del legno e la stabilità degli apparati radicali. I risultati consentono di programmare potature mirate, consolidamenti e interventi di manutenzione, limitando gli abbattimenti alle situazioni in cui risultano necessari per la sicurezza pubblica.

“I risultati delle indagini compiute dai nostri esperti ci restituiscono un quadro positivo e confermano il valore del percorso avviato negli anni”, dichiara Alessio Pascucci, amministratore unico di Multiservizi Caerite.

Pascucci ricorda anche l’origine del programma di monitoraggio: “Quando nel 2019, da Sindaco, realizzammo il primo censimento del patrimonio arboreo comunale, seguito nel 2020 dalla prima campagna VTA, l’obiettivo era costruire un metodo costante di cura e prevenzione”.

Nuove piantumazioni a Cerveteri: ulivi e 150 alberi donati dall’Etruria Eco Festival

Il monitoraggio servirà anche a definire i prossimi interventi sul verde pubblico. Accanto alla manutenzione ordinaria, Multiservizi Caerite prevede un piano di nuove piantumazioni numericamente superiore agli abbattimenti, con l’obiettivo di conservare e incrementare il patrimonio arboreo cittadino.

Tra gli interventi programmati figurano la messa a dimora di nuovi ulivi, alberi simbolo di Cerveteri, e la realizzazione di piccoli agrumeti nei giardini pubblici grazie alla donazione di 150 alberi da parte dell’Etruria Eco Festival. Le piantumazioni saranno valutate in base alle caratteristiche dei singoli luoghi, prevedendo compensazioni in aree alternative quando non sarà possibile sostituire gli esemplari nella stessa posizione.

“La gestione del patrimonio arboreo richiede competenze specialistiche, capacità di valutazione e interventi calibrati sulle caratteristiche di ogni singolo esemplare”, sottolinea Linda Ferretti, direttrice generale di Multiservizi Caerite.

“Le verifiche appena concluse ci permettono di programmare la manutenzione sulla base di dati oggettivi, privilegiando la conservazione dell’alberatura ogni volta che è possibile, pur senza mai compromettere la pubblica sicurezza nei centri abitati”.